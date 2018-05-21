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蘇嘉全：盼台灣與國際好友在轉型正義上共同邁進

2018-05-21 16:35中央社 台北21日電

立法院長蘇嘉全今表示，台灣進行轉型正義，就是希望讓人民正確認識過去的同時，也能達...
立法院長蘇嘉全今表示，台灣進行轉型正義，就是希望讓人民正確認識過去的同時，也能達到讓社會不同族群和解，期盼在轉型正義的這條路上，台灣能與國際間好友共同邁進。 聯合報系資料照片
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立法院長蘇嘉全今天說，台灣進行轉型正義，就是希望讓人民正確認識過去的同時，也能達到讓社會不同族群和解，期盼在轉型正義的這條路上，台灣能與國際間好友共同邁進。

蘇嘉全上午在「台灣與德國國會友好聯誼會」會長、民進黨立委尤美女等人陪同下，接見德國史塔西檔案局局長雅恩（Roland Jahn），以及德國國會友台小組主席威爾許（Mr. Klaus-Peter Willsch）等一行。

史塔西檔案局（Stasi-Unterlagenbehoerde）是兩德統一後成立的獨立機關，專門負責管理前東德情治單位國家安全部的檔案，供民眾、政府機關、學者和記者調閱。

蘇嘉全表示，雅恩在冷戰時期是東德的記者，因為勇於反抗威權、揭發真相，而長期受到東德國家安全部，也就是「史塔西」組織的監控。

冷戰後的史塔西轉型為檔案局，存放大量過去東德政府監控人民的檔案資料，而雅恩在2011年被任命為「聯邦史塔西檔案局」的局長，被各界公認是德國政府非常睿智的一項安排。

蘇嘉全提到，史塔西組織曾是共產黨專制政府最嚴密的情治機關，如今已轉型為公開透明，並對所有人民開放的機構。

他相信在東、西德統一之後，過去曾受到人權迫害的前東德人民，現在都可以前來檢視當初被監控的個人檔案。

蘇嘉全表示，其中最重要的一件事情是檔案局局長是由雅恩擔任，任用一個曾經在冷戰時代被監視過的記者擔任此職務，全世界都會感受到德國從專制走向民主的轉變。

他表示，台灣在過去也曾經歷過一段威權時期，在經歷過威權時期後，在前輩的共同努力之下，台灣也逐漸邁向民主化。現在政府執政後推動轉型正義，就是希望透過轉型正義，將過去威權時代的不公不義以及當時受到迫害的台灣人民，甚至於被侵占的財產等相關資料，透過促進轉型正義委員會的成立，將過去這段時間變成讓台灣人民知道的公開透明資訊。

他說，「國家人權博物館」上週揭牌，將會讓更多威權時代的資訊，公開透明呈現給台灣人民，這方面還有很多地方要跟德國學習。

蘇嘉全表示，台灣所進行的轉型正義，就是希望讓人民正確認識過去的同時，也能達到讓社會不同族群和解，並重新開始的契機，他期盼在轉型正義的這條路上，台灣能與國際間好友共同邁進。

雅恩表示，他曾在無法進行公開自由選舉的東德生活30年，所以對台灣能夠在艱難的國際情勢下，建立起成熟的民主以及台灣人民現今能夠自由表達意志感到高度敬意。

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