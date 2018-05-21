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國民黨高雄市長參選人民調出爐！ 韓國瑜勝出對決陳其邁

景氣差，不敢愛？520結婚大減 真正原因是…

國民黨高雄市長參選人民調出爐 韓國瑜勝出

2018-05-21 10:34聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

國民黨高雄市長人選提名內部民調今天上午出爐，由國民黨高市黨部主委韓國瑜勝出，將對戰民進黨高雄市長參選人陳其邁。

國民黨高雄市長人選提名內部民調今天上午出爐，由國民黨高市黨部主委韓國瑜勝出。記者...
國民黨高雄市長人選提名內部民調今天上午出爐，由國民黨高市黨部主委韓國瑜勝出。記者陳正興／攝影
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國民黨高雄市長人選提名內部民調今天上午出爐，由國民黨高市黨部主委韓國瑜勝出。記者陳正興／攝影
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國民黨高雄市長人選提名內部民調今天上午出爐，由國民黨高市黨部主委韓國瑜勝出。記者陳正興／攝影
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國民黨高雄市長人選提名內部民調今天上午出爐，由國民黨高市黨部主委韓國瑜勝出。記者陳正興／攝影
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