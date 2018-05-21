當年檢察官拜會阿扁 爆319偵辦秘辛

前總統陳水扁今發新勇哥物語表示，當年319專案小組承辦檢察官王森榮與他會面，談起14年前偵辦319槍擊案，曾任特偵組的最高檢檢察官朱朝亮，當年出任台南地檢檢察長後，一度質疑319槍擊案專案小組的調查結果，但經王森榮不斷說明並提供物證，朱朝亮不但認同了調查結果，還堅持不起訴處分的方式撰寫起訴書，認定陳義雄的犯行。

王森榮說：「若非存在堅強不可推翻的物證，如何讓一位從不相信本案真實性的人，變成認同本案的調查結果，並堅持創造以不起訴處分的方式撰寫起訴書，而認定陳義雄的犯行？！」

勇弟：520在凱道，由扁聯會發起的「319沒真相，1124沒選票」，向總統陳情的記者會平和落幕後，聽說319專案小組原承辦檢察官王森榮特地拜會阿扁，這是兩人案發經過14年後的第一次見面是真的嗎？

勇哥：當然是真的。除了2004.3.19下午手術完畢，阿扁在台南奇美醫院接受第一次偵訊，後來在總統府又有一次偵訊外，昨天520的午後，阿扁終於在高雄住家與已轉任律師的原承辦檢察官王森榮見了面。王檢回憶14年前被當時的台南地檢署檢察長劉惟宗指派偵辦319槍擊案的心情故事。

勇弟：王檢說了什麼嗎？

勇哥：王檢表示：

「記得在案發後幾天，檢改會檢察官陳瑞仁、吳文忠、吳文政（時任南檢檢察官，吳文忠的胞弟）與朱朝亮等人旋即南下台南地檢署，與劉惟宗檢察長及我在會議室討論。」

「印象中，當時他們一面倒質疑本案的真實性，但我跟劉惟宗及陳瑞仁的立場是中立的，認為案件還沒調查不應存有偏見。後來出任特偵組一班的朱朝亮及吳文忠，與吳文政當場提供很多質疑點。」

「到後來劉惟宗檢察長被調走，朱朝亮接掌台南地檢後，一開始仍質疑319槍擊案專案小組的調查結果。」

「但後來經過我不斷的說明並提供物證，新任檢察長朱朝亮才反過來接受調查結果。甚至主導本案不應只有簽結，堅持以寫不起訴處分的方式撰寫起訴書，認定陳義雄是犯罪行為人。」

「若非存在堅強不可推翻的物證，如何讓一位從不相信本案真實性的人，變成認同本案的調查結果，並堅持創造以不起訴處分的方式撰寫起訴書，而認定陳義雄的犯行？！」

「我的印象應該是刑事局給我的初步鑑定報告，但這部分我比較無法確定時間，應該是2004年三月底到四月初，訊問過奇美醫院相關醫護人員及檢視過總統您的衣物後！我堅定確信，也在回應媒體的問題時說出，本案絕對不是陳總統《自導自演》。但此話一出，立刻引來一片撻伐，甚至還被監察委員調查修理！」

勇弟：有照片為憑嗎？

勇哥：經徵得王森榮大律師同意，他願意透露身分以示負責！