親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
小英執政兩周年
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
傘兵預演傳意外
外傘頂洲將消失
政治
軍事
綜合

國民黨高雄市長參選人民調出爐！ 韓國瑜勝出對決陳其邁

景氣差，不敢愛？520結婚大減 真正原因是…

當年檢察官拜會阿扁 爆319偵辦秘辛

2018-05-21 10:30聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

前總統陳水扁今發新勇哥物語表示，當年319專案小組承辦檢察官王森榮與他會面，談起14年前偵辦319槍擊案，曾任特偵組的最高檢檢察官朱朝亮，當年出任台南地檢檢察長後，一度質疑319槍擊案專案小組的調查結果，但經王森榮不斷說明並提供物證，朱朝亮不但認同了調查結果，還堅持不起訴處分的方式撰寫起訴書，認定陳義雄的犯行。

王森榮說：「若非存在堅強不可推翻的物證，如何讓一位從不相信本案真實性的人，變成認同本案的調查結果，並堅持創造以不起訴處分的方式撰寫起訴書，而認定陳義雄的犯行？！」

「新勇哥物語112」全文如下：

—威武不屈的319專案小組承辦檢察官王森榮談朱朝亮從不相信到相信的秘辛

勇弟：520在凱道，由扁聯會發起的「319沒真相，1124沒選票」，向總統陳情的記者會平和落幕後，聽說319專案小組原承辦檢察官王森榮特地拜會阿扁，這是兩人案發經過14年後的第一次見面是真的嗎？

勇哥：當然是真的。除了2004.3.19下午手術完畢，阿扁在台南奇美醫院接受第一次偵訊，後來在總統府又有一次偵訊外，昨天520的午後，阿扁終於在高雄住家與已轉任律師的原承辦檢察官王森榮見了面。王檢回憶14年前被當時的台南地檢署檢察長劉惟宗指派偵辦319槍擊案的心情故事。

勇弟：王檢說了什麼嗎？

勇哥：王檢表示：

「記得在案發後幾天，檢改會檢察官陳瑞仁、吳文忠、吳文政（時任南檢檢察官，吳文忠的胞弟）與朱朝亮等人旋即南下台南地檢署，與劉惟宗檢察長及我在會議室討論。」

「印象中，當時他們一面倒質疑本案的真實性，但我跟劉惟宗及陳瑞仁的立場是中立的，認為案件還沒調查不應存有偏見。後來出任特偵組一班的朱朝亮及吳文忠，與吳文政當場提供很多質疑點。」

「到後來劉惟宗檢察長被調走，朱朝亮接掌台南地檢後，一開始仍質疑319槍擊案專案小組的調查結果。」

「但後來經過我不斷的說明並提供物證，新任檢察長朱朝亮才反過來接受調查結果。甚至主導本案不應只有簽結，堅持以寫不起訴處分的方式撰寫起訴書，認定陳義雄是犯罪行為人。」

「若非存在堅強不可推翻的物證，如何讓一位從不相信本案真實性的人，變成認同本案的調查結果，並堅持創造以不起訴處分的方式撰寫起訴書，而認定陳義雄的犯行？！」

「我的印象應該是刑事局給我的初步鑑定報告，但這部分我比較無法確定時間，應該是2004年三月底到四月初，訊問過奇美醫院相關醫護人員及檢視過總統您的衣物後！我堅定確信，也在回應媒體的問題時說出，本案絕對不是陳總統《自導自演》。但此話一出，立刻引來一片撻伐，甚至還被監察委員調查修理！」

勇弟：有照片為憑嗎？

勇哥：經徵得王森榮大律師同意，他願意透露身分以示負責！

前總統陳水扁（左）今表示，當年319專案小組承辦檢察官王森榮（右）與他會面，談起...
前總統陳水扁（左）今表示，當年319專案小組承辦檢察官王森榮（右）與他會面，談起14年前偵辦319槍擊案的往事。圖／取自臉書台灣勇哥粉絲團
分享

319槍擊案

相關新聞

總召改選 國民黨團爆世代之爭

2018-05-21 00:29

吳音寧公款買菜贈家鄉惹議 林聰賢背書：是做對的事情

2018-05-21 09:54

8年任內是否有遺憾？馬英九：打掉服貿是誤國 錯誤決定

2018-05-20 22:49

影／蘇嘉全：盼各黨有共識 臨時會越早結束越好

2018-05-21 10:10

新聞眼／曾永權走老路 總召換不換有差嗎

2018-05-21 00:33

扁聯會 促總統公布三一九真相

2018-05-21 00:11

外交部次長吳志中 7月將派駐法國

2018-05-20 22:47

友邦史瓦濟蘭改國名了 外交部跟進改叫「史瓦帝尼」

2018-05-20 21:57

友邦索羅門群島總理 今來台訪問

2018-05-20 21:53

世界醫師會晤陳時中 力挺台灣參與WHA

2018-05-20 21:11

兩張紙條 讓江啟臣決定參選黨團總召

2018-05-20 21:10

WHA召開前夕 陳致中現身日內瓦

2018-05-20 20:56

日內瓦世衛健走活動 警方封殺台灣標語

2018-05-20 20:44

促轉會將掛牌 許雪姬：盼發現白色恐怖受難者

2018-05-20 17:33

宋楚瑜獲續聘總統府資政 林濁水酸：台灣價值典範

2018-05-20 17:21

日本每日新聞社論 挺台參與WHA

2018-05-20 15:50

黃煌雄：促轉會擬5月31日正式掛牌

2018-05-20 14:14

北市警涉收賄包庇色情業者 段宜康：柯P收割充英雄

2018-05-20 13:52

勞團指勞基法修惡 勞部：保障勞工本意未變

2018-05-20 13:46

520捐血 蘇貞昌：帶動全國互相照顧

2018-05-20 13:05

【即時短評】擺脫讀稿機 蔡英文還是政令宣導的空心菜

2018-05-20 12:58

洪耀福：總統勇於承擔改革使命　大家應力挺

2018-05-20 12:33

520農運30週年 邱萬興用影像記錄歷史

2018-05-20 12:33

520農運催化 隔年農保上路

2018-05-20 12:33

從衝撞到走進體制 農運30年大變身

2018-05-20 12:33

農運催生學運 關鍵照片讓鄭麗君都震撼

2018-05-20 12:33

扁聯會要求公布319真相 侯友宜：有新事證就拿出來

2018-05-20 12:13

勞權公投聯盟：勞權倒退 廢除勞基惡法

2018-05-20 12:12

總統府資政、國策顧問名單 宋楚瑜、李遠哲獲續聘

2018-05-20 12:02

為何不穿裙子 蔡總統對網友說出真相

2018-05-20 12:00

蔡總統感謝聖露西亞支持台灣國際參與

2018-05-20 11:59

319是扁要幹掉呂？陳水扁：這種邏輯呂副也不信

2018-05-20 09:20

怒批徐佳青胡說八道 魏國彥：綠執政綠能發電不升反降

2018-05-20 08:59

台電駁深澳蓋小卷沒 新北市府：空口說白話功夫一流

2018-05-20 08:44

賴揆內閣評價出爐 哪個閣員好評度最低？

2018-05-20 08:39
看更多

熱門文章

聯合報系北市最新民調／丁守中勝柯P 賴清德輸很大

2018-05-21 00:04

【即時短評】擺脫讀稿機 蔡英文還是政令宣導的空心菜

2018-05-20 12:58

柯文哲社群消風了 羅智強：兩岸一家親道歉衝擊大

2018-05-20 13:36

有五個理由 孫大千：台北市長選舉綠營注定第三名

2018-05-20 18:20

放話身家達300億 許純美要砸60億選台北市長

2018-05-20 20:06

宋楚瑜獲續聘總統府資政 林濁水酸：台灣價值典範

2018-05-20 17:21

8年任內是否有遺憾？馬英九：打掉服貿是誤國 錯誤決定

2018-05-20 22:49

兩張紙條 讓江啟臣決定參選黨團總召

2018-05-20 21:10

矇眼操槍儀隊兵蘇祈麟請求體訓 館長霸氣：贊助你

2018-05-20 13:07

網友批蔡英文直播空話一堆 應改成「2018小英不給問」

2018-05-20 11:46

建議時力選新北市長 周偉航：保證蘇貞昌選到掛

2018-05-20 16:15

破冰！丁守中勝任台北市長？連勝文：我認為可以

2018-05-20 11:34

日內瓦世衛健走活動 警方封殺台灣標語

2018-05-20 20:44

北市最新民調／丁守中小贏柯P 賴清德還輸二成

2018-05-21 00:58

民眾穿軍裝拍性感照 國防部研議提告

2018-05-20 22:07

國民黨高雄市長參選人民調出爐 韓國瑜勝出

2018-05-21 10:15

「移動國土」外傘頂洲 最快5年沉海消失

2018-05-20 23:40

解放軍出海個沒完！故意讓軍事迷追蹤…破解宣傳戰4部曲

2018-05-21 08:00

民調：蔡總統支持度53% 滿意度44%

2018-05-20 14:06

總召改選 國民黨團爆世代之爭

2018-05-21 00:29

觀察站／北市長 一場「基本盤」混亂的選戰…

2018-05-20 23:46

總統府資政、國策顧問名單 宋楚瑜、李遠哲獲續聘

2018-05-20 12:02

野鳥衝撞高鐵 車頭血跡斑斑

2018-05-21 00:17

北市警涉收賄包庇色情業者 段宜康：柯P收割充英雄

2018-05-20 13:52

獨／貶抑院士？「致院士函」首度由秘書長具名

2018-05-21 09:51

藍綠決戰中市長 原縣區布重兵

2018-05-20 23:53

蔡英文下半場怎麼打？謝金河：社會期待明確強力領導

2018-05-20 15:59

影／馬英九520首輔選 盼蔡總統未來兩年改善現況

2018-05-20 16:18

台東縣長選舉國民黨就戰鬥位置 吳俊立現身挺饒慶鈴

2018-05-20 15:26

國軍官兵服裝配備將改採點數制 依個人需求採購

2018-05-20 14:18

藍中市五選區徐瑄灃堅持選到底 市黨部：將祭黨紀

2018-05-20 12:13

孫大千：蔡英文的阿Q精神 恐走向下一個政黨輪替

2018-05-21 08:13

國民黨台南市長民調今登場 高思博：有信心

2018-05-20 14:13

影／蔡網路直播 網友辛辣提問「習、馬、尤達」都入題

2018-05-20 13:22

二年施政爭議頻傳 胡幼偉：民進黨缺乏建設國家知識

2018-05-20 16:46

新聞眼／曾永權走老路 總召換不換有差嗎

2018-05-21 00:33

再打感情牌 侯友宜以半個雲林人尋求支持

2018-05-20 14:13

父親是開鐵牛 成大教授許忠信26日宣布選台南市長

2018-05-21 09:15

外傘頂洲若自生自滅 漁場、觀光將消失

2018-05-20 23:40

友邦史瓦濟蘭改國名了 外交部跟進改叫「史瓦帝尼」

2018-05-20 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top