親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
小英執政兩周年
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
傘兵預演傳意外
政治
軍事
綜合

安室奈美惠海外最後巡演淚灑小巨蛋 粉絲排字彩帶海歡送

瑞士日內瓦世衛健走活動 警方封殺所有台灣標語

友邦史瓦濟蘭改國名了 外交部跟進改叫「史瓦帝尼」

2018-05-20 21:57聯合報 記者鄭媁╱即時報導

友邦史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世宣布史瓦濟蘭（Swaziland）將改名為Kingdom of Eswatini，外交部今天表示，尊重友邦的決定，將史國新國名的中譯名稱相應調整為「史瓦帝尼王國」。

史瓦濟蘭4月19日舉行獨立50週年及國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）50歲生日的「雙慶活動」時，恩史瓦帝三世在儀式中致詞時表示，「史瓦濟蘭」是英國人訂下的國名，若獨立要有真正的意涵。史瓦濟蘭的改名已遲到太久，尤其看到其他國家獨立後，紛紛以本土化的名字做為國名，因此，他要在50、50這個歷史性的一天，將國家改名為Kingdom of Eswatini。

外交部表示，史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）於今年4月19日在「史王50歲華誕暨史國獨立50週年」雙慶典禮中，宣布將其國名正名為「Kingdom of Eswatini」。中華民國尊重史國政府的決定，將史國新國名的中譯名稱相應調整為「史瓦帝尼王國」。

史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長甘梅澤（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze）偕商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）及天然資源暨能源部長馬夏瑪（Hon. Jabulile Mashwama）等史國官員一行18人，自今日起至25日來台訪問。

外交部表示，訪團在台停留期間，將拜會外交部長吳釗燮並接受常務次長劉德立款宴，就雙邊關切議題交換意見，另拜會行政院經貿談判辦公室及經濟部，以推動台灣與史瓦帝尼王國洽簽經濟合作協定（ECA），深化台史兩國的經貿合作關係。

史國為我國在南部非洲的重要邦交國，自1968年建交以來，兩國邦誼篤睦；史國政府全力支持我國參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等，並在國際場合為我有力執言。

恩史瓦帝三世（左）與蔡英文總統19日一同欣賞史瓦濟蘭獨立50周年慶典的煙火。 歐...
恩史瓦帝三世（左）與蔡英文總統19日一同欣賞史瓦濟蘭獨立50周年慶典的煙火。 歐新社
分享

史瓦濟蘭聯合國非洲

相關新聞

兩張紙條 讓江啟臣決定參選黨團總召

2018-05-20 21:10

宋楚瑜獲續聘總統府資政 林濁水酸：台灣價值典範

2018-05-20 17:21

友邦索羅門群島總理 今來台訪問

2018-05-20 21:53

世界醫師會晤陳時中 力挺台灣參與WHA

2018-05-20 21:11

WHA召開前夕 陳致中現身日內瓦

2018-05-20 20:56

日內瓦世衛健走活動 警方封殺台灣標語

2018-05-20 20:44

促轉會將掛牌 許雪姬：盼發現白色恐怖受難者

2018-05-20 17:33

日本每日新聞社論 挺台參與WHA

2018-05-20 15:50

黃煌雄：促轉會擬5月31日正式掛牌

2018-05-20 14:14

北市警涉收賄包庇色情業者 段宜康：柯P收割充英雄

2018-05-20 13:52

勞團指勞基法修惡 勞部：保障勞工本意未變

2018-05-20 13:46

520捐血 蘇貞昌：帶動全國互相照顧

2018-05-20 13:05

【即時短評】擺脫讀稿機 蔡英文還是政令宣導的空心菜

2018-05-20 12:58

洪耀福：總統勇於承擔改革使命　大家應力挺

2018-05-20 12:33

520農運30週年 邱萬興用影像記錄歷史

2018-05-20 12:33

520農運催化 隔年農保上路

2018-05-20 12:33

從衝撞到走進體制 農運30年大變身

2018-05-20 12:33

農運催生學運 關鍵照片讓鄭麗君都震撼

2018-05-20 12:33

扁聯會要求公布319真相 侯友宜：有新事證就拿出來

2018-05-20 12:13

勞權公投聯盟：勞權倒退 廢除勞基惡法

2018-05-20 12:12

總統府資政、國策顧問名單 宋楚瑜、李遠哲獲續聘

2018-05-20 12:02

為何不穿裙子 蔡總統對網友說出真相

2018-05-20 12:00

蔡總統感謝聖露西亞支持台灣國際參與

2018-05-20 11:59

319是扁要幹掉呂？陳水扁：這種邏輯呂副也不信

2018-05-20 09:20

怒批徐佳青胡說八道 魏國彥：綠執政綠能發電不升反降

2018-05-20 08:59

台電駁深澳蓋小卷沒 新北市府：空口說白話功夫一流

2018-05-20 08:44

賴揆內閣評價出爐 哪個閣員好評度最低？

2018-05-20 08:39

陳時中：紅色沙塵暴會過去 台灣會活過來

2018-05-20 05:10

柯文哲保吳音寧 派人「把她顧好」

2018-05-19 23:48

哈利王子與梅根世紀婚禮 蔡總統推特道賀祝福

2018-05-19 22:47

陳時中抵日內瓦 將與美日衛生部長會談

2018-05-19 21:36

台灣隊正名 民團：未辦公投何來不予核准

2018-05-19 21:31

回嗆洪耀福 孫大千：「選擇性的改革」竟討拍

2018-05-19 21:22

蔡正元：管柯效應民進黨陷不利形勢 蔡英文看不出來？

2018-05-19 21:00

憂促轉會「佛系」化 學者：別給作文式調查報告

2018-05-19 19:43

黃煌雄促轉會2年任內 將還父執輩真相公道

2018-05-19 18:41
看更多

熱門文章

怒批徐佳青胡說八道 魏國彥：綠執政綠能發電不升反降

2018-05-20 08:59

資源回收物「沒人要」 傳全進了焚化爐

2018-05-19 23:42

蔡英文就職2周年 孫大千整理「得罪名單」

2018-05-20 09:10

柯文哲社群消風了 羅智強：兩岸一家親道歉衝擊大

2018-05-20 13:36

有五個理由 孫大千：台北市長選舉綠營注定第三名

2018-05-20 18:20

列跳票清單 藍：開芭樂票是蔡政府的台灣價值？

2018-05-20 06:39

賴揆內閣評價出爐 哪個閣員好評度最低？

2018-05-20 08:39

蔡英文執政2周年 民眾平均打52.61分不及格

2018-05-20 09:46

網友批蔡英文直播空話一堆 應改成「2018小英不給問」

2018-05-20 11:46

矇眼操槍儀隊兵蘇祈麟請求體訓 館長霸氣：贊助你

2018-05-20 13:07

破冰！丁守中勝任台北市長？連勝文：我認為可以

2018-05-20 11:34

宋楚瑜獲續聘總統府資政 林濁水酸：台灣價值典範

2018-05-20 17:21

「終身受傷」說惹議 呂秀蓮澄清：無意傷害陳菊

2018-05-19 23:58

建議時力選新北市長 周偉航：保證蘇貞昌選到掛

2018-05-20 16:15

小英承諾未實現 陳芳明：我已對綠色執政不抱希望

2018-05-20 06:31

放話身家達300億 許純美要砸60億選台北市長

2018-05-20 20:06

319是扁要幹掉呂？陳水扁：這種邏輯呂副也不信

2018-05-20 09:20

【即時短評】擺脫讀稿機 蔡英文還是政令宣導的空心菜

2018-05-20 12:58

民調：蔡總統支持度53% 滿意度44%

2018-05-20 14:06

日內瓦世衛健走活動 警方封殺台灣標語

2018-05-20 20:44

北市警涉收賄包庇色情業者 段宜康：柯P收割充英雄

2018-05-20 13:52

陳菊若參選 呂秀蓮：她會終生遺憾

2018-05-20 08:21

陳時中：紅色沙塵暴會過去 台灣會活過來

2018-05-20 05:10

520就職兩周年直播 總統給問嗎？蔡爭取網友認同

2018-05-20 00:04

兩張紙條 讓江啟臣決定參選黨團總召

2018-05-20 21:10

總統府資政、國策顧問名單 宋楚瑜、李遠哲獲續聘

2018-05-20 12:02

回應網友兩岸關係 蔡英文：維持現狀 不因壓力屈服

2018-05-20 10:49

才說讓菊終身受傷…呂秀蓮：我會禮讓陳菊

2018-05-20 00:06

台電駁深澳蓋小卷沒 新北市府：空口說白話功夫一流

2018-05-20 08:44

蔡英文下半場怎麼打？謝金河：社會期待明確強力領導

2018-05-20 15:59

影／馬英九520首輔選 盼蔡總統未來兩年改善現況

2018-05-20 16:18

藍中市五選區徐瑄灃堅持選到底 市黨部：將祭黨紀

2018-05-20 12:13

影／蔡網路直播 網友辛辣提問「習、馬、尤達」都入題

2018-05-20 13:22

國軍官兵服裝配備將改採點數制 依個人需求採購

2018-05-20 14:18

國民黨台南市長民調今登場 高思博：有信心

2018-05-20 14:13

台東縣長選舉國民黨就戰鬥位置 吳俊立現身挺饒慶鈴

2018-05-20 15:26

影／蔡英文就職兩周年 馬英九：把未來兩年做好

2018-05-20 10:20

哈利王子與梅根世紀婚禮 蔡總統推特道賀祝福

2018-05-19 22:47

藍首場大造勢526啟程 8天7夜全台路跑

2018-05-20 00:21

山頭整合 考驗國民黨「雙城奇謀」

2018-05-19 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top