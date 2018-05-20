友邦史瓦濟蘭改國名了 外交部跟進改叫「史瓦帝尼」

2018-05-20 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



友邦史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世宣布史瓦濟蘭（Swaziland）將改名為Kingdom of Eswatini，外交部今天表示，尊重友邦的決定，將史國新國名的中譯名稱相應調整為「史瓦帝尼王國」。

史瓦濟蘭4月19日舉行獨立50週年及國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）50歲生日的「雙慶活動」時，恩史瓦帝三世在儀式中致詞時表示，「史瓦濟蘭」是英國人訂下的國名，若獨立要有真正的意涵。史瓦濟蘭的改名已遲到太久，尤其看到其他國家獨立後，紛紛以本土化的名字做為國名，因此，他要在50、50這個歷史性的一天，將國家改名為Kingdom of Eswatini。

外交部表示，史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）於今年4月19日在「史王50歲華誕暨史國獨立50週年」雙慶典禮中，宣布將其國名正名為「Kingdom of Eswatini」。中華民國尊重史國政府的決定，將史國新國名的中譯名稱相應調整為「史瓦帝尼王國」。

史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長甘梅澤（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze）偕商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）及天然資源暨能源部長馬夏瑪（Hon. Jabulile Mashwama）等史國官員一行18人，自今日起至25日來台訪問。

外交部表示，訪團在台停留期間，將拜會外交部長吳釗燮並接受常務次長劉德立款宴，就雙邊關切議題交換意見，另拜會行政院經貿談判辦公室及經濟部，以推動台灣與史瓦帝尼王國洽簽經濟合作協定（ECA），深化台史兩國的經貿合作關係。