宋楚瑜獲續聘總統府資政 林濁水酸：台灣價值典範

2018-05-20 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



總統府今天公布續聘親民黨主席宋楚瑜在內的17位總統府資政。中央社 分享 facebook 總統府今天公布續聘親民黨主席宋楚瑜在內的17位總統府資政，對此民進黨前立委林濁水表示，宋楚瑜聘為總統府資政，名列第二，在所有為民主犧牲前輩之前，但宋的立場是九二共識，兩岸一中，反台獨，當官時禁台語節目，禁黨外雜誌，還拚命反廢省。

林濁水也語帶諷刺地說，在「大家不是選擇服從嗎」時，宋楚瑜選擇鎮壓台灣人民言論自由，台灣價值，轉型正義和改革都足為典範，故尊為資政第二，和李遠哲並列前茅。