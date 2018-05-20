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會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

影／馬英九520首輔選 盼蔡總統未來兩年改善現況

2018-05-20 16:18聯合報 記者陳聖文╱即時報導

前總統馬英九5月20日陪同國民黨市議員參選人徐巧芯李明賢上街，為2人輔選。對於蔡政府執政屆滿兩周年的感想，馬英九則反問，老百姓生活有變好嗎？缺電的危機有沒有減少等等，同時也呼籲蔡政府，要珍惜未來執政的兩年，將這些狀況通通改善。

前總統馬英九5月20日陪同國民黨市議員參選人徐巧芯及李明賢上街，為2人輔選。對於...
前總統馬英九5月20日陪同國民黨市議員參選人徐巧芯及李明賢上街，為2人輔選。對於蔡政府執政屆滿兩周年，馬英九呼籲蔡政府，要珍惜未來執政的兩年，將這些狀況通通改善。記者胡經周／攝影
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前總統馬英九5月20日陪同國民黨市議員參選人徐巧芯及李明賢上街，為2人輔選。對於...
前總統馬英九5月20日陪同國民黨市議員參選人徐巧芯及李明賢上街，為2人輔選。對於蔡政府執政屆滿兩周年，馬英九呼籲蔡政府，要珍惜未來執政的兩年，將這些狀況通通改善。記者胡經周／攝影
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