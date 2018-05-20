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影／扁聯會要求政府公布319槍擊案調查結果

2018-05-20 11:51聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

扁聯會上午在凱道舉行記者會，要求政府公布319槍擊案到目前為止的調查結果，並高喊「不公布319槍擊案調查結果 不投民進黨」。

扁聯會總會長郭正典（中）。記者林伯東／攝影
扁聯會總會長郭正典（中）。記者林伯東／攝影
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扁聯會上午在凱道召開記者會，要求政府公布319槍擊案到目前為止的調查結果，並高喊...
扁聯會上午在凱道召開記者會，要求政府公布319槍擊案到目前為止的調查結果，並高喊「不公布319槍擊案調查結果 不投民進黨」。記者林伯東／攝影
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扁聯會上午在凱道召開記者會，要求政府公布319槍擊案到目前為止的調查結果，並高喊...
扁聯會上午在凱道召開記者會，要求政府公布319槍擊案到目前為止的調查結果，並高喊「不公布319槍擊案調查結果 不投民進黨」。記者林伯東／攝影
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319槍擊案

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