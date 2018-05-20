親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
小英執政兩周年
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
傘兵預演傳意外
政治
軍事
綜合

曾來台拍「露西」 法名導盧貝松遭女星指控下藥迷姦

藍綠都不准去！海峽論壇何德何能 竟被小英封殺10年

台電駁深澳蓋小卷沒 新北市府：空口說白話功夫一流

2018-05-20 08:44聯合報 記者吳淑君╱即時報導

美味的小卷，會因為深澳電廠蓋起來而消失嗎？最近引發熱議。圖/新北市政府提供
美味的小卷，會因為深澳電廠蓋起來而消失嗎？最近引發熱議。圖/新北市政府提供
分享
深澳電廠蓋了，還會有小卷嗎？最近發熱議。台電1 9日表示電廠興建後不會沒有小卷，因為小卷的捕撈作業不在深澳灣內進行， 新北市政府漁業及漁港事業管理處嗆台電，空口說白話功夫一流。

「這是深澳的小卷，要是電廠蓋起來，小卷就沒了，這麼脆綠的菜也沒了」，國民黨新北市長參選人侯友宜18日到總統教育獎得主胡庭碩開設的侯硐生態教育園區參觀時，胡庭碩烹煮深澳小卷餐時有感而發，加深了侯友宜反對深澳燃煤電廠決心。

新北市政府漁業處表示， 深澳灣及瑞芳保育區是許多魚貝類的繁殖場所及稚魚的躲避場所， 這些魚蝦類都會是小卷透抽的餌料來源，深澳電廠蓋好之後溫排水也會影響生態， 對小卷的繁衍一定會產生影響。

新北市政府說，台電先是在環差階段沒善盡調查責任， 現在又用不負責任的態度說電廠開發對小卷沒有影響， 試圖誤導社會大眾，令人感到痛心失望。

萬里區從事棒受網漁船船主黃長生表示， 小卷為台灣東北部海域的重要漁產， 台灣東北部陸棚海域受到黑潮暖流、 台灣海峽暖流與大陸沿岸冷流的季節性交會，再加上地形的影響， 造就了適合小卷棲息的環境，每年農曆3月起， 漁民就開始捕撈小卷，同時這段期間小卷會洄游至沿近海產卵。

小卷寶寶孵化後會在沿近海捕食成長， 因此漁民也都會遵守法規不在距岸3海浬內作業， 可見該海域對小卷資源之重要性， 倘台電未針對深澳電廠重啟對瑞芳及基隆沿近海造成之影響進行評估 ，必將衝擊包含萬里、瑞芳、 貢寮及基隆等東北角漁民長期賴以維生的小卷資源。

另外，台電表示要打造250公尺高小卷煙囪為觀光地標， 漁業處表示，有燃煤電廠就沒有觀光，深澳最重要的觀光資源l就是 天然地景及漁業資源等天然觀光資源，難道要等到電廠興設後， 對這些天然資源產生不可逆的破壞，再從煙囪上看小卷嗎？

台電漁民

相關新聞

賴揆內閣評價出爐 哪個閣員好評度最低？

2018-05-20 08:39

陳時中：紅色沙塵暴會過去 台灣會活過來

2018-05-20 05:10

魏國彥怒批徐佳青胡說八道：綠執政綠能發電不升反降

2018-05-20 08:59

柯文哲保吳音寧 派人「把她顧好」

2018-05-19 23:48

哈利王子與梅根世紀婚禮 蔡總統推特道賀祝福

2018-05-19 22:47

陳時中抵日內瓦 將與美日衛生部長會談

2018-05-19 21:36

台灣隊正名 民團：未辦公投何來不予核准

2018-05-19 21:31

回嗆洪耀福 孫大千：「選擇性的改革」竟討拍

2018-05-19 21:22

蔡正元：管柯效應民進黨陷不利形勢 蔡英文看不出來？

2018-05-19 21:00

憂促轉會「佛系」化 學者：別給作文式調查報告

2018-05-19 19:43

站在改革浪頭 蔡英文槍林彈雨中急行

2018-05-19 18:46

黃煌雄促轉會2年任內 將還父執輩真相公道

2018-05-19 18:41

影／馬英九賣西瓜 1顆拍賣出1.88萬元高價

2018-05-19 15:31

駐美代表處副代表 國安局想讓前副局長轉任

2018-05-19 13:18

藍舉辦黨幹部茶會 周錫瑋：這種以後不要再辦了

2018-05-19 13:18

駐美副代表出缺各方角力 傳蔡英文屬意非外交官

2018-05-19 13:14

馬英九因洩密遭判刑 江宜樺：對抗司法關說竟有罪？

2018-05-19 12:01

蔡英文：蘇縣長做得好 蘇市長做得更好

2018-05-19 11:39

柯文哲：派專人顧好吳音寧 不要再出槌

2018-05-19 11:38

蔡英文關懷退役導盲犬 拔菜總部如影隨行抗議

2018-05-19 11:31

海峽論壇總統府不放行 吳敦義：再安排其他人選

2018-05-19 11:13

丁守中連勝文心結未解？吳敦義：願做調人

2018-05-19 11:00

馬英九視察「新自強隧道」 鄉親大感謝

2018-05-19 10:47

影╱馬英九下田採「總統西瓜」在西瓜上簽了這些字

2018-05-19 10:38

馬英九花蓮敬香 牽94歲老嬤手入座合影

2018-05-19 10:00

李登輝擠掉宋楚瑜 這條路叫登輝路

2018-05-19 09:00

WHA不該遺漏台灣！未來一週挺台聲量齊發

2018-05-19 08:46

WHA開幕倒數 記者直擊現場

2018-05-19 08:45

政壇愛哭的男人不只柯P！ 他們也能三秒淚崩

2018-05-19 08:00
看更多

熱門文章

若陳菊選北市長 呂秀蓮：會發文讓她終身受傷

2018-05-19 11:01

太棒了！墜落傘兵秦良丰 醫院：生命已穩定

2018-05-19 11:10

影╱馬英九下田採「總統西瓜」在西瓜上簽了這些字

2018-05-19 10:38

曾傳簡訊親綠人士？柯文哲：是希望小英撐住

2018-05-19 12:36

520前夕 洪耀福：蔡英文做到馬英九做不到的

2018-05-19 17:37

秦良丰好強壯！全身沒贅肉1天消腫 已對痛刺激有反應

2018-05-19 17:57

給總統的一封信 黃國昌：兩年來從希望轉變為失望

2018-05-19 10:11

若陳菊參選呂秀蓮要讓她受傷？陳芳明：公然恐嚇

2018-05-19 15:01

柯文哲的淚水 孫大千：強化垃圾不分藍綠的選舉主軸

2018-05-19 09:11

孫大千：北市長選舉是棄保和反棄保之戰

2018-05-19 09:17

柯文哲：派專人顧好吳音寧 不要再出槌

2018-05-19 11:38

若陳菊參選呂秀蓮讓她受傷？段宜康：姚文智自己要保重

2018-05-19 13:12

不只挺子弟兵 馬英九明520「首發」輔選徐巧芯、李明賢

2018-05-19 15:55

蔡正元：管柯效應民進黨陷不利形勢 蔡英文看不出來？

2018-05-19 21:00

影／馬英九賣西瓜 1顆拍賣出1.88萬元高價

2018-05-19 15:31

藍舉辦黨幹部茶會 周錫瑋：這種以後不要再辦了

2018-05-19 13:18

連勝文：年底選舉教訓傲慢執政者 「我義不容辭！」

2018-05-19 21:18

「終身受傷」說惹議 呂秀蓮澄清：無意傷害陳菊

2018-05-19 23:58

小英承諾未實現 陳芳明：我已對綠色執政不抱希望

2018-05-20 06:31

台南市國民黨市長初選 民調時間終於確定了

2018-05-19 16:08

馬英九花蓮敬香 牽94歲老嬤手入座合影

2018-05-19 10:00

列跳票清單 藍：開芭樂票是蔡政府的台灣價值？

2018-05-20 06:39

柯文哲：有機會可和時力民進黨合作 新黨怪怪的

2018-05-19 12:08

回嗆洪耀福 孫大千：「選擇性的改革」竟討拍

2018-05-19 21:22

台灣隊正名 民團：未辦公投何來不予核准

2018-05-19 21:31

馬英九視察「新自強隧道」 鄉親大感謝

2018-05-19 10:47

資源回收物「沒人要」 傳全進了焚化爐

2018-05-19 23:42

菊若選北市長 呂秀蓮：會發表文章讓她終身受傷

2018-05-19 13:34

陳時中：紅色沙塵暴會過去 台灣會活過來

2018-05-20 05:10

郁慕明有條件支持柯文哲 丁守中：小心柯有很多面具

2018-05-19 19:59

陳菊出線呂秀蓮禮讓？姚文智：那是大人的事

2018-05-19 11:30

爭取同鄉會支持 侯友宜：家人挺家人

2018-05-19 20:01

侯友宜提家人、外人 蘇貞昌：把市民二分很奇怪

2018-05-19 18:13

520就職兩周年直播 總統給問嗎？蔡爭取網友認同

2018-05-20 00:04

「邦交國會一個個失去…」江宜樺預言警醒蔡政府

2018-05-19 12:09

提同台蔡英文頻握手致謝 蘇貞昌笑：從沒對我這麼客氣

2018-05-19 20:34

影／江宜樺對蔡政府提警訊 「邦交國將一個個丟掉」

2018-05-19 15:10

打臉蔡政府 江宜樺：經濟成長要跟周邊國家比

2018-05-19 12:06

哈利王子與梅根世紀婚禮 蔡總統推特道賀祝福

2018-05-19 22:47

駐美代表處副代表 國安局想讓前副局長轉任

2018-05-19 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top