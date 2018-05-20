台電駁深澳蓋小卷沒 新北市府：空口說白話功夫一流

2018-05-20 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



美味的小卷，會因為深澳電廠蓋起來而消失嗎？最近引發熱議。圖/新北市政府提供 分享 facebook 深澳電廠蓋了，還會有小卷嗎？最近發熱議。台電1 9日表示電廠興建後不會沒有小卷，因為小卷的捕撈作業不在深澳灣內進行， 新北市政府漁業及漁港事業管理處嗆台電，空口說白話功夫一流。

「這是深澳的小卷，要是電廠蓋起來，小卷就沒了，這麼脆綠的菜也沒了」，國民黨新北市長參選人侯友宜18日到總統教育獎得主胡庭碩開設的侯硐生態教育園區參觀時，胡庭碩烹煮深澳小卷餐時有感而發，加深了侯友宜反對深澳燃煤電廠決心。

新北市政府漁業處表示， 深澳灣及瑞芳保育區是許多魚貝類的繁殖場所及稚魚的躲避場所， 這些魚蝦類都會是小卷透抽的餌料來源，深澳電廠蓋好之後溫排水也會影響生態， 對小卷的繁衍一定會產生影響。

新北市政府說，台電先是在環差階段沒善盡調查責任， 現在又用不負責任的態度說電廠開發對小卷沒有影響， 試圖誤導社會大眾，令人感到痛心失望。

萬里區從事棒受網漁船船主黃長生表示， 小卷為台灣東北部海域的重要漁產， 台灣東北部陸棚海域受到黑潮暖流、 台灣海峽暖流與大陸沿岸冷流的季節性交會，再加上地形的影響， 造就了適合小卷棲息的環境，每年農曆3月起， 漁民就開始捕撈小卷，同時這段期間小卷會洄游至沿近海產卵。

小卷寶寶孵化後會在沿近海捕食成長， 因此漁民也都會遵守法規不在距岸3海浬內作業， 可見該海域對小卷資源之重要性， 倘台電未針對深澳電廠重啟對瑞芳及基隆沿近海造成之影響進行評估 ，必將衝擊包含萬里、瑞芳、 貢寮及基隆等東北角漁民長期賴以維生的小卷資源。

另外，台電表示要打造250公尺高小卷煙囪為觀光地標， 漁業處表示，有燃煤電廠就沒有觀光，深澳最重要的觀光資源l就是 天然地景及漁業資源等天然觀光資源，難道要等到電廠興設後， 對這些天然資源產生不可逆的破壞，再從煙囪上看小卷嗎？