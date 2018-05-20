賴揆內閣評價出爐 哪個閣員好評度最低？

2018-05-20 08:39 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



賴清德（左）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賴神內閣，真的神嗎？

賴清德過去在台南市長任內，因為政績不錯，一度被譽為「賴神」，是民進黨王牌之一，去年9月賴清德正式接棒林全，成為新任行政院長，拯救蔡政府頻頻下滑的滿意度，也因為作風強勢、挾著高人氣，支持度一度爆衝，但就在幾次爭議言論後，威風不再，反變成民眾攻擊的箭靶。

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察網路留言與網友評價，分析賴清德內閣9個月各個官員的表現，究竟在網友心中的評價如何？

幹話拖垮評價，戰鬥內閣失靈

身為戰鬥內閣的領頭羊，賴清德當仁不讓，常針對政策侃侃而談。從地方到中央，台南縣長到行政院長，這趟短短半年多的旅程若要為他的聲勢做總結，「跌下神壇」恐怕是蠻貼切的註解。

醫生市長學歷高、見識廣，或許是太過有自信，跨步中央後他卻多次失言，像是講出「有乾淨的煤」、「照服員薪水低，當作做功德」、「消防員捕蜂捉蛇是做功德」、「台灣平均月薪近5萬」，這些言論都讓他不斷被網友「修理」，痛批他是「幹話王」！負面聲量直直飆升來到了57.1%，正面僅9.7%，讓網友不禁想提醒他多做事少講幹話，才不會讓陷入泥沼的評價雪上加霜。

賴清德正負評。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

賴揆內閣紅人們？網友最熱議的閣員

最被網友熱議不代表最受歡迎！以下三位官員是賴揆內閣中，佔有最高聲量的三位閣員，他們在網路上可以說是幾乎無人不知無人不曉，成為眾人爭相議論的話題人物，不過，被高度討論有好有壞，讓我們來看看他們為什麼被議論！

NO.1 吳茂昆

吳茂昆專精物理，1987年與中研院院士朱經武發現世界第一個高於液態氮溫度超導體，進而被提名諾貝爾物理獎。吳茂昆除了學術成就高引發熱議外，超「衝」的個性也讓他備受討論，上任不到1個月，就將前部長潘文忠遲遲不敢做的事做完，宣布駁回台大校長遴選案，讓當選人管中閔無法上任，這個決定被很多人罵翻，累積超多負面評語，也讓他網路聲量爆衝，奪下討論聲量榜的冠軍。

No.2 徐國勇

行政院發言人徐國勇不只是律師出生，過去更當過政論節目主持人，這也讓他辯才無礙，什麼東西都可以講得頭頭是道，但也常常因為幫政策辯護而挨罵「講幹話」，負面聲量高達62%，但說的話越多，網路聲量自然就高。徐國勇日前誤食姑婆芋中毒，更是讓他的網路聲量破表，他還因此得到「姑婆勇」的綽號，雖然不算是多正面的綽號，但至少帶給網友不少歡笑。

No.3 葉俊榮

內政部長葉俊榮在賴清德內閣聲量排行榜高居第三位，可能與他日前被爆出曾在中國大陸浙江大學擔任兼職教授有關，雖然他緊急澄清是「赴陸免費演講」，但仍然受到網友熱議，很多人也認為管中閔赴陸兼職不行，結果葉俊榮卻沒事，民進黨根本有雙重標準。除了因為赴陸兼職引發關注外，這兩年發生多次勇警、勇消殉職，身為主管機關最高首長，葉俊榮也常常被點名要負最大責任，網友討論多，聲量自然就高。

網友最熱議的閣員。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

你認識他嗎？賴揆內閣好評最高閣員

綜觀賴清德內閣的正負評價，滿分10分的好評影響力中獲得高分的這三位就是其中的佼佼者，但在賴清德內閣整體支持度不佳的情況下，就算這三名閣員有超強的專業能力，執行政策時仍然會掃到颱風尾，導致三位負評都大於正評。

No.1 楊金龍

#好評影響力：6.660

14A總裁彭淮南卸任後，中央銀行總裁由楊金龍接任，楊金龍跟隨彭淮南多年，作風承襲彭，相對謹慎，不太會推出風險過高的政策，也不太會失言。

雖然個性保守，但楊金龍日前談到貨幣政策表示，金融環境隨時在變，貨幣政策在不同情勢下，應採取最適措施因應，此話一出，很多人對於他的變通能力都相當肯定。不過，楊金龍會好評度第一名，有一部分也跟他2/26才上任有關，畢竟還在3個月的蜜月期。

No.2 顧立雄

#好評影響力：6.640

相較於楊金龍的低調，金管會主委顧立雄可以說是賴揆內閣中的高調官員，金牌律師轉戰金管會後，發言依舊嗆辣，近日還與記者對槓鬧出風波。

今年農曆年股市封關時上萬點，對主管機關金管會來說，無疑是個大政績，讓顧立雄沾光不少，不過，顧立雄的負面仍然很高超過51%（顧立雄網路好感度），相較於有些官員愛不懂裝懂亂放話，顧立雄利用自身的律師辯才無礙的能力回嗆別人也是一種優勢，但也有許多網友批評他講話太高傲，例如跳針嗆記者事件就是修養不足、過度傲慢。

網友好評最低的閣員。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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