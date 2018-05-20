陳時中：紅色沙塵暴會過去 台灣會活過來

2018-05-20 05:10 中央社 日內瓦19日專電



衛生福利部長陳時中19日中午抵達瑞士日內瓦。他表示將在所有公開場合表達世界衛生組織（WHO）未發邀請函給台灣是錯誤決定。 中央社 分享 facebook 台灣今年未受邀出席世界衛生大會（WHA），衛生福利部長陳時中表示，沒收到邀請，反而更應該來日內瓦發聲，相信總有一天「紅色沙塵暴」會過去，台灣會活過來。

為提升台灣能見度，「群眾自造」團隊、蕭泰然文教基金會、台灣聯合國協進會、台中市醫界聯盟、台灣醫師公會全國聯合會等團體共同發起「台灣無國界醫院展」，於日內瓦展出，呈現台灣全民健保所達成健康覆蓋的成就，肺結核、登革熱等傳染病防治，以及國際醫療援助成果。

無國界醫院展19日下午邀請台灣音樂家、聲樂家演奏與演唱台灣歌曲，透過音樂與文化，讓世界更認識台灣，曲目包括「望春風」、「杯底不可飼金魚」、「嘸通嫌台灣」等。

陳時中出席致詞表示，他聽到「嘸通嫌台灣」感觸頗深，「我相信在座沒有人嫌台灣，但是外面有一群人很嫌台灣。」

他表示，台灣出口名列17大、進口18大，卻無法進入WHA，就像是國際的孤兒，為何那些人要嫌台灣，是大家的聲音不夠大？意志不夠堅定？對台灣不夠瞭解？「還是紅色沙塵暴太厲害？，我相信都有一些（影響）。」

陳時中說：「沙塵暴要來了，我們也擋不住。我們只能努力呼吸，爭取我們的空間，總有一天沙塵暴會過去，我們會活過來。」

他表示，醫院無國界、健康無國界，人權也無國界。生命的本質跟人權的本質是沒有國界的，想要藉由政治的形式或政治的混淆，來干擾人的基本權利，是非常不應該的事情。但這也是現實，「我們除了堅定發出聲音以外，沒有第二條路」。

陳時中說，台灣去年沒有收到WHA邀請，今年沒收到，「有人說我們今年又來幹什麼，就是因為沒有收到邀請，才更應該來」，若是不走出來，世界永遠不會知道。

他表示，去年沒收到、今年沒收到，如果明年又沒有收到，會更大聲說出來，「不信真理喚不回」。