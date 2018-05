哈利王子與梅根世紀婚禮 蔡總統推特道賀祝福

2018-05-19 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



英國哈利王子(Prince Harry)與梅根馬克爾(Meghan Markle)在台北時間今天結婚,蔡英文總統稍早透過推特發文向兩人道賀並祝福。她說,她謹代表台灣人民,對薩塞克斯公爵與公爵夫人致以最溫暖的恭賀,願兩人今天所感受的愛與幸福,能照耀未來的歲月。

以下是蔡總統在推特發文的全文:

On behalf of the people of #Taiwan, I want to extend the warmest congratulations to The Duke and Duchess of Sussex. May the love and happiness you feel today shine through the years ahead!