親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
小英執政兩周年
濫墾面貌幾時休
政府搶救少子化
傘兵預演傳意外
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

哈利梅根蜜月最快8月成行 納米比亞成大熱門

Google新聞台灣選項不見了 官方稱「系統錯誤」

陳時中抵日內瓦 將與美日衛生部長會談

2018-05-19 21:36中央社 日內瓦19日專電

衛生福利部長陳時中。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
衛生福利部長陳時中。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
分享
衛生福利部長陳時中今天表示，他將在所有公開場合表達世衛組織未發邀請函給台灣是錯誤的決定，此行至日內瓦，他將召開國際記者會外，也將與美、日衛生部長會談。

第71屆世界衛生大會（WHA）21日到26日在瑞士日內瓦舉行，陳時中一行在日內瓦時間中午約11時（台北時間17時）抵達。對於今年台灣沒有收到WHA的邀請函，陳時中入境後受訪，做上述表示。

台灣自2009年起以「中華台北」觀察員身分參與，但世界衛生組織（WHO）繼去年之後，連續兩年未邀台灣出席。

陳時中說，他將在每一個公開的場合，表達WHO這樣的決定是錯誤的，對世界的安全也造成傷害，對台灣也不公平。

他說：「在所有公開場合，不論是對我們的朋友或是接受各國媒體採訪，我都會一再強調重複這樣的概念與理念。」

陳時中在日內瓦的行程滿檔，今天晚間起將與多國陸續展開雙邊會談，20日出席外交部歡迎酒會，21日舉行國際記者會。

他預定將與美國、日本衛生部長舉行雙邊會議。陳時中說，今年希望繼續增加雙邊會議場數，更重要的希望是加強內容，產生一些實質合作關係。

對於剛果爆發伊波拉疫情，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前曾在推特表示，需要國際社會加大努力來止住疫情。外交部也透過推特呼籲，不要理會中國的政治目的，應讓台灣協助對抗伊波拉疫情。

陳時中重申：「只要WHO有需要，我們人員、物資都會準備好。」

他表示，全球防疫網如何建立、讓各國能夠在有系統的狀況下得到各種訊息、人員資訊的安排等，對疫情防禦速度非常重要。這次疫情讓大家更能正視這樣的問題，在防疫的缺口上不應該遺漏世界任何人。

陳時中表示，台灣有好的人員、設備、體系，更應該在這樣的防疫體系，做出更多、更好的貢獻。

陳時中伊波拉疫情日內瓦

相關新聞

回嗆洪耀福 孫大千：「選擇性的改革」竟討拍

2018-05-19 21:22

蔡正元：管柯效應民進黨陷不利形勢 蔡英文看不出來？

2018-05-19 21:00

憂促轉會「佛系」化 學者：別給作文式調查報告

2018-05-19 19:43

台灣隊正名 民團：未辦公投何來不予核准

2018-05-19 21:31

站在改革浪頭 蔡英文槍林彈雨中急行

2018-05-19 18:46

黃煌雄促轉會2年任內 將還父執輩真相公道

2018-05-19 18:41

影／馬英九賣西瓜 1顆拍賣出1.88萬元高價

2018-05-19 15:31

駐美代表處副代表 國安局想讓前副局長轉任

2018-05-19 13:18

藍舉辦黨幹部茶會 周錫瑋：這種以後不要再辦了

2018-05-19 13:18

駐美副代表出缺各方角力 傳蔡英文屬意非外交官

2018-05-19 13:14

馬英九因洩密遭判刑 江宜樺：對抗司法關說竟有罪？

2018-05-19 12:01

蔡英文：蘇縣長做得好 蘇市長做得更好

2018-05-19 11:39

柯文哲：派專人顧好吳音寧 不要再出槌

2018-05-19 11:38

蔡英文關懷退役導盲犬 拔菜總部如影隨行抗議

2018-05-19 11:31

海峽論壇總統府不放行 吳敦義：再安排其他人選

2018-05-19 11:13

丁守中連勝文心結未解？吳敦義：願做調人

2018-05-19 11:00

馬英九視察「新自強隧道」 鄉親大感謝

2018-05-19 10:47

影╱馬英九下田採「總統西瓜」在西瓜上簽了這些字

2018-05-19 10:38

馬英九花蓮敬香 牽94歲老嬤手入座合影

2018-05-19 10:00

李登輝擠掉宋楚瑜 這條路叫登輝路

2018-05-19 09:00

WHA不該遺漏台灣！未來一週挺台聲量齊發

2018-05-19 08:46

WHA開幕倒數 記者直擊現場

2018-05-19 08:45

政壇愛哭的男人不只柯P！ 他們也能三秒淚崩

2018-05-19 08:00

未獲邀請…陳時中仍率團前往WHA 適時提出建言

2018-05-19 00:31

年改問題留給下一任？馬英九幕僚：沒要蔡羞辱軍公教

2018-05-18 23:06

送菜掀波 吳音寧：1.9萬小事 抱歉連累社福團體

2018-05-18 23:01

海地總統月底訪台 外交部：兩國關係穩定

2018-05-18 22:35

「不要再叫我吸票機」 羅智強槓市黨部初選針對性打壓

2018-05-18 22:07

否認換吳音寧 陳景峻：北農非政治角力場所

2018-05-18 21:54

要接文化部政次？史哲：無法回應假設性中的假設

2018-05-18 19:56

獨家／海峽論壇曾永權登陸 總統府駁回申請案

2018-05-18 19:22

媒體關切是否鬆口選台北市長 陳菊：亂講

2018-05-18 19:21

吳音寧提擴編31人省加班費 董事會不通過

2018-05-18 18:59

影／業務費買菜送家鄉遭北檢調查 吳音寧親上火線自清

2018-05-18 17:00
看更多

熱門文章

若陳菊選北市長 呂秀蓮：會發文讓她終身受傷

2018-05-19 11:01

太棒了！墜落傘兵秦良丰 醫院：生命已穩定

2018-05-19 11:10

影╱馬英九下田採「總統西瓜」在西瓜上簽了這些字

2018-05-19 10:38

稱「神明指示」？佔國土蓋廟 前議員不甩兩度開罰

2018-05-18 23:48

曾傳簡訊親綠人士？柯文哲：是希望小英撐住

2018-05-19 12:36

李登輝擠掉宋楚瑜 這條路叫登輝路

2018-05-19 09:00

政壇愛哭的男人不只柯P！ 他們也能三秒淚崩

2018-05-19 08:00

給總統的一封信 黃國昌：兩年來從希望轉變為失望

2018-05-19 10:11

秦良丰好強壯！全身沒贅肉1天消腫 已對痛刺激有反應

2018-05-19 17:57

柯文哲的淚水 孫大千：強化垃圾不分藍綠的選舉主軸

2018-05-19 09:11

孫大千：北市長選舉是棄保和反棄保之戰

2018-05-19 09:17

若陳菊參選呂秀蓮要讓她受傷？陳芳明：公然恐嚇

2018-05-19 15:01

520前夕 洪耀福：蔡英文做到馬英九做不到的

2018-05-19 17:37

羅智強霸氣宣言：誰都別想阻攔我 贏得年底的勝利！

2018-05-18 23:02

柯文哲：派專人顧好吳音寧 不要再出槌

2018-05-19 11:38

若陳菊參選呂秀蓮讓她受傷？段宜康：姚文智自己要保重

2018-05-19 13:12

露營區、農場竊佔國土 全台搜索約談71人

2018-05-18 23:36

柯文哲昨哽咽 林濁水：被攻台灣價值哭得有理

2018-05-19 07:41

影／馬英九賣西瓜 1顆拍賣出1.88萬元高價

2018-05-19 15:31

預告打臉！徐佳青說綠營綠能發電高？魏國彥：快道歉吧

2018-05-18 23:02

不只挺子弟兵 馬英九明520「首發」輔選徐巧芯、李明賢

2018-05-19 15:55

藍舉辦黨幹部茶會 周錫瑋：這種以後不要再辦了

2018-05-19 13:18

空品改善？包正豪：把標準持續下修就可宣稱防制汙染有成

2018-05-19 07:47

年改問題留給下一任？馬英九幕僚：沒要蔡羞辱軍公教

2018-05-18 23:06

「看見台灣」5年過去了 舊痕未癒添新傷 誰之責？

2018-05-19 00:19

馬英九花蓮敬香 牽94歲老嬤手入座合影

2018-05-19 10:00

受傷傘兵昏迷指數升到11分 嚴德發：照顧到復元為止

2018-05-19 00:33

國民黨竹縣長人選陷兩難 團結成選項

2018-05-18 23:48

竹縣三度協調 吳敦義：整合難度超乎想像

2018-05-19 00:19

柯文哲：有機會可和時力民進黨合作 新黨怪怪的

2018-05-19 12:08

台南市國民黨市長初選 民調時間終於確定了

2018-05-19 16:08

黃智賢：已沒有時間閃躲 將系統性討論統一議題

2018-05-19 08:41

蔡正元：管柯效應民進黨陷不利形勢 蔡英文看不出來？

2018-05-19 21:00

馬英九視察「新自強隧道」 鄉親大感謝

2018-05-19 10:47

「感情太豐富」… 都更案動工 柯文哲兩度哽咽

2018-05-19 00:11

未獲邀請…陳時中仍率團前往WHA 適時提出建言

2018-05-19 00:31

陳菊出線呂秀蓮禮讓？姚文智：那是大人的事

2018-05-19 11:30

菊若選北市長 呂秀蓮：會發表文章讓她終身受傷

2018-05-19 13:34

連勝文：年底選舉教訓傲慢執政者 「我義不容辭！」

2018-05-19 21:18

傘訓扎實 事故原因初步排除摺傘問題

2018-05-19 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top