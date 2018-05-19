520前夕 洪耀福：蔡英文做到馬英九做不到的

2018-05-19 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市四大社團茶會邀請民進黨新北市長參選人蘇貞昌、民進黨秘書長洪耀福等人到場，洪耀福致詞時提到，國民黨每次出來罵他們，怎麼會有臉出來罵呢？馬英九8年不敢做的、做不到的，蔡英文幫他做到，國民黨做不到的，民進黨做到了，國民黨、馬英九還有這臉出來罵？這是在社會很奇怪的事情。

洪耀福說，明天520是小英總統就職2周年，他這2年跟在小英總統旁邊觀察，其實他是蠻感動，覺得她是一個很堅強的人，推動改革她出去遇到拔菜總部、反年改的，用一些字眼汙辱、叫囂，相信壓力不是一般人承受得起。

洪耀福還說，若他是總統有人罵他會怎麼想？坦白講台灣又不是他的、這國家又不是他一個人的，都在罵他心裡一定會很挫責，但小英總統是很堅強、篤定，她清楚推動改革，必然會有副作用、反彈，她都會承受。

洪指出，小英選擇改革的道路，這改革都是台灣百年大事，都是台灣很重要的問題，推動改革就是民進黨的宿命，作為一個台灣本土政黨應承擔的責任，從來不後悔也不怕別人批評，一定會把改革繼續往下推動，讓台灣成為富強的國家，。

2018年底是縣市長選舉，洪耀福指出，挑選縣市長人選，不是這人怎樣、那個人怎樣，而是「這個人若是支持改革，我們就支持他，如果這個人是反對改革的，我們就反對他」，這是最重要的標準。