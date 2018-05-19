農業新南向 台灣盼推農業示範區

2018-05-19 18:33 中央社 台北19日電



政府力推新南向政策，台灣與印尼可望近期簽署文件，合作成立綜合農業示範區；同時，政府也開始與印度討論合作在印度設立農業示範區，並期盼未來推廣到其他新南向國家。

知情官員今天告訴中央社記者，台灣與印尼洽談合作設立綜合農業示範區，可望於近期簽署合作文件，待文件簽署後，示範區即可正式運作。示範區地點位於印尼西爪哇島，總面積約1000公頃。

官員表示，目前在示範區內的土地上已有農民從事種植稻米與養鴨。未來示範區正式運作後，台灣會派遣專家到當地提供技術指導，藉由軟、硬體的改善，提升作物品質與產量，也增加當地農民收入。

官員舉例，台灣可以協助當地農民改善水利灌溉系統；同時，台灣也可輸出種苗、肥料、農業相關設備等。初期的合作方式以改善示範區的現有狀況為主，未來視當地需求，有可能增加蔬菜或水果的種植。

除印尼之外，官員說，政府也向印度提出綜合農業示範區的合作方式，印度有意願進行這樣的合作。政府期盼將示範區的合作模式擴及其他新南向國家。

此外，為進一步推廣與新南向國家的農業合作，行政院政務委員鄧振中17日率領越南、印尼、印度、馬來西亞、泰國及菲律賓的駐台代表，參訪位於台中的農業試驗所，讓駐台代表更了解台灣的農業技術發展，盼藉此增加合作意願。

其中，越南駐台代表陳維海（Tran Duy Hai）表示，越南政府很重視高科技農業，他希望促進與台灣在這方面的合作，特別是蘭花種植的交流。

官員表示，越南有意學習屏東農業生物科技園區的運作模式。