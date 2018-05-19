站在改革浪頭 蔡英文槍林彈雨中急行

2018-05-19 18:46 中央社 台北19日電



轉型路上的蔡英文／人物篇

兩年前的520，台灣誕生首位女總統。帶著689萬選民的付託，蔡英文入主總統府。兩年來，用急行軍的方式，推動年金、司法、轉型正義等多項改革，默默承受來自四面八方的砲火。

急行軍下的容顏，多了些許的白髮，但堅毅的眼神，透露持續推動改革的意志力。

從一個喜歡靠著牆邊走的學者，到讓民進黨從廢墟中爬起來的黨主席，再到台灣第一位女總統，蔡英文不斷的蛻變，面對群眾演講，雖不像前總統陳水扁擅長煽動性演說，但也已褪去非典型政治人物的青澀，穩健踏實往前邁去。

「她真的很不政治！」一位幕僚這般形容小英總統。畢竟民選總統有連任的壓力，幕僚往往會考量選票，但不擅長作秀的蔡總統，總著眼於政策的制定。在選票與政策的拉鋸掙扎間，讓幕僚對她又愛又恨。

「我要做以前總統不敢做的事、要推動以前政府不敢推動的改革」，蔡總統懷抱著這般使命感，掌舵領航國家往前進。

其實，以前的小英不喜歡面對鎂光燈，甚至抗拒鏡頭，更討厭與媒體接觸。但進了廚房，豈有怕熱的道理？現在的她，已瞭解媒體要什麼，也懂得適時配合媒體的需求，儘管偶爾仍會在總統府的接見場合說出「等他們（媒體）離開，我們就可以自由交談了」等內心話，但與媒體互動已與以往大相逕庭。

不久前，她接見阿振肉包店老闆時，除肯定老闆「幫員工加薪」美意外，還把形象拋諸一邊，張大口吞下肉包，讓媒體捕捉「總統大啖美食」的生動畫面。

此外，花蓮震災後，總統率領媒體前去拚觀光，當時遇到從香港、澳洲的觀光客，她不忘親切攀談、合照，還會扮演現場指揮官角色，引導民眾看鏡頭。出訪時，在史瓦濟蘭拚外交，她穿上史國親王送的傳統服裝，當下還主動要求媒體「多拍一點」。

然而，如同總統府秘書長陳菊所說，蔡總統沒有假日、沒有休息，一個又一個的會議，馬不停蹄的開。

「總統很會開會」，一位幕僚表示，總統會透過開會，瞭解許多政策，例如五加二產業，總統在開過兩次會議後，即能精準掌握政策內容，這般能力讓幕僚相當佩服，「她是一個腦筋相當清楚的總統」。

不過，蔡總統在會議中，往往像是「蔡教授」上身，因為對於官員而言，開會有如碩士論文口試般的緊張，總統不時會「拷問」官員，總讓官員繃緊神經。

「你可以跟總統說『我不知道』，但是千萬不要不懂還裝懂，隨便胡謅」，與會官員說，蔡總統不喜歡被「唬爛」，寧可被告知準備不充足，下次再來，也不要隨便給答案。

外傳蔡總統很凶，有時會罵人，但幕僚澄清，總統不會很凶，倒是讓人較緊張的是，「總統皺眉頭，那問題肯定大了！」

「就是政策魔人」，從黨主席時代就跟隨蔡總統的幕僚這麼形容她，「明明知道民眾不在乎政策，競選時也要搞十年政綱」，即便在執政將屆兩周年前夕，社會關注民進黨台北市長是否與柯文哲合作的同時，「她腦中想最多的還是五加二，而不是柯文哲」，這就是真實的蔡總統。

談判專家出身，具有沉著冷靜的特質。因此面對難題，蔡總統相信，只要有耐心，再困難的事情，都可以坐下來慢慢談，都會找到彼此都可以接受的方案。

蔡總統決策模式是在兩個極端，選擇中間值。幕僚說，「她會認為，現在能做到60分，那就是選擇60分的路，如果堅持一定要做到100分，在當下社會氛圍，最後的結果恐怕是零分」。

「但是，選擇中間值，不是兩面討好，而是兩邊都罵你」，幕僚說，當整個民進黨在考量選舉、政治層面影響時，蔡總統已經跳開傳統政治人物的思考。

蔡政府執政將屆兩周年的前夕，多家媒體披露的民調數字都不理想。對於推動改革，得罪許多既得利益者，蔡總統曾說過，她並不後悔，「我在懸崖前把國家拉回來，難道不是執政者該做的事嗎？」

「蔡總統的改革決心和膽量大於之前的總統」，總統府資政蕭新煌說，從一例一休、年金改革、公民投票法修正、追查不當黨產、司法改革、促進轉型正義，許多改革，國民黨、民進黨前朝政府都曾光說不練，甚至不敢想。

比較幾任總統，蕭新煌認為，「李登輝的歷史定位是建構民主體制，陳水扁的歷史定位是打造新國家認同，蔡英文的歷史定位將會是改革」。

台灣將進入長達兩年的選舉年，蔡總統首先面對的是年底縣市長選舉的期中考，這場地方選舉先穩住，才能談總統連任；選舉政治動員與複雜效應籠罩整個台灣，社會多元聲音龐雜，執政團隊能否堅持改革步伐，考驗領導人的意志力。