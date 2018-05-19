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影／與民進黨分手下一步 柯P喊「進步價值光榮城市」

2018-05-19 14:44聯合報 記者謝育炘╱即時報導

台北市長柯文哲19日參加市府活動，有媒體爆料，和民進黨分手之後，曾主動傳簡訊給某綠營人士，說自己是小英總統的暗樁，企圖與民進黨求和，柯文哲被問到時沒有否認這項傳言，但他說只是希望蔡英文能撐住，不然總統民調太低也是問題。而同時也有活動的民進黨立委姚文智被問到如果黨中央沒有徵召他，是否可能脫黨參選台北市長，他則回應以前曾想過，但現在已經豁然開朗。

外傳柯文哲曾傳簡訊向民進黨求和？柯文哲今天受訪時只說，希望蔡英文總統能撐住。記者...
外傳柯文哲曾傳簡訊向民進黨求和？柯文哲今天受訪時只說，希望蔡英文總統能撐住。記者謝育炘／攝影
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民進黨柯文哲姚文智

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