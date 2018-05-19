蔡英文：蘇縣長做得好 蘇市長做得更好

總統蔡英文今前往新北新莊惠光導盲犬台灣盲人重建院，並帶著認養的3隻導盲犬重回老家，蔡英文致詞時不忘提到，行政院前院長蘇貞昌，過去擔任台北縣長期間經常前來，並照顧視障者，相信蘇縣長做得好，未來的蘇市長也會做得更好。

蔡英文今在民進黨投入新北市長選戰的蘇貞昌陪伴，抵達惠光導盲犬台灣盲人重建院，儘管外頭有拔菜總部成員出沒，仍不影響蔡英文行程，蔡、蘇2人進入會場時不斷交談，面對媒體詢問「新北選情好嗎」，2人並未回應。

蔡英文說，前幾天在媒體看到蘇前院長來到這裡，提醒她要回來看看，關心惠光發展情況、盲人重建院現在情況，3隻導盲犬在官邸就要讓牠們盡情放鬆，過好的退休生活。

蔡笑說，3隻導盲犬非常有紀律，但解開繩子看見牠們在草地上熱情奔跑，感覺牠們過去服役真的很辛苦，也要告訴大家，3隻導盲犬比我的貓還要乖。

蔡英文致詞時也不忘提到蘇貞昌，她說，蘇前院長當縣長的時候就是這裡常客，對盲人非常關心，也常與在地朋友交換意見，更大力推動視障跟身心障礙的福利。