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柯文哲：派專人顧好吳音寧 不要再出槌

2018-05-19 11:38聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

北農總經理吳音寧近日發生許多爭議，媒體今 詢問台北市長柯文哲打算如何處理，柯回應，北農有23席董事，北市府只有5席，所以單獨要換她也換不掉，可是政治上就很為難，雲林張派又說要跟北市府合作，民進黨就會貼標籤。柯文哲認為，吳音寧本人沒什麼問題，只是她還是太嫩，沒有經驗。

後來北市府有幾個策略，第一，要求監督單位市場處要盯好。第二，北市府有派市府顧問黃國彥擔任北農顧問，要他「把吳音寧顧好，不要再出槌」，做一些指導措施，防止吳音寧繼續「出槌」。

台北市長柯文哲上午出席保育活動。記莊琇閔/攝影
台北市長柯文哲上午出席保育活動。記莊琇閔/攝影
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吳音寧北農柯文哲

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