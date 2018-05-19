柯文哲：派專人顧好吳音寧 不要再出槌

2018-05-19 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



北農總經理吳音寧近日發生許多爭議，媒體今 詢問台北市長柯文哲打算如何處理，柯回應，北農有23席董事，北市府只有5席，所以單獨要換她也換不掉，可是政治上就很為難，雲林張派又說要跟北市府合作，民進黨就會貼標籤。柯文哲認為，吳音寧本人沒什麼問題，只是她還是太嫩，沒有經驗。