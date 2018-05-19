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蔡英文關懷退役導盲犬 拔菜總部如影隨行抗議

2018-05-19 11:31聯合報 記者王長鼎╱即時報導

今天上午10時30分總統蔡英文前往新北市新莊區訪視「盲人重建院」，並出席「退役導盲犬關懷活動」，總統車隊從台北市從經台65線快速道路抵達新北市惠光導盲犬學校時，全民拔菜總部總指揮盧朝財率7人前往搖旗抗議，新北市警方動員大批警力小心戒護。

全民拔菜總部總指揮盧朝財今天諷刺說，蔡英文來找導盲犬取暖，是「豬狗相會」，還高喊，蔡英文禍國殃民必遭天譴，比導盲犬還不如。

蔡英文總統今天預計停留至中午12時才結束行程，離開新北市新莊區盲人重建院。

蔡英文總統今天前往位於新北市新莊區盲人重建院的惠光導盲犬學校，關懷退役導盲犬，全...
蔡英文總統今天前往位於新北市新莊區盲人重建院的惠光導盲犬學校，關懷退役導盲犬，全民拔菜總部總指揮盧朝財率人持續如影隨行前往搖旗抗議。記者王長鼎／攝影
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蔡英文總統今天前往位於新北市新莊區盲人重建院的惠光導盲犬學校，關懷退役導盲犬，全...
蔡英文總統今天前往位於新北市新莊區盲人重建院的惠光導盲犬學校，關懷退役導盲犬，全民拔菜總部總指揮盧朝財率人持續如影隨行前往搖旗抗議。記者王長鼎／攝影
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蔡英文總統今天前往位於新北市新莊區盲人重建院的惠光導盲犬學校，關懷退役導盲犬，全...
蔡英文總統今天前往位於新北市新莊區盲人重建院的惠光導盲犬學校，關懷退役導盲犬，全民拔菜總部總指揮盧朝財率人持續如影隨行前往搖旗抗議。記者王長鼎／攝影
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導盲犬蔡英文

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