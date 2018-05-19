WHA不該遺漏台灣！未來一週挺台聲量齊發

2018-05-19 08:46 中央社 日內瓦19日專電



台灣今年雖未受邀出席世界衛生大會，但今年包括挺台國家，以及民團與僑團擴大參與下，已凝聚成一股更勝以往力量，未來一週將在日內瓦看到更多為台灣發聲行動。

世界衛生大會（WHA）即將在21日開幕，來自各國的衛生官員及專家齊聚日內瓦，而在未來一週這裡也將是台灣公衛實力展覽場，衛福部、公衛專家、醫師公會全國聯合會及多組民間團體，將共同合作為台灣發聲。

第一波活動是由台灣公民團體與醫界共同發起的「無國界醫院」展在今天開幕，向國際呈現台灣醫療成就與貢獻。

而由衛福部長陳時中率領的「台灣世衛行動團」預計今天中午抵達日內瓦，隨即將陸續展開與國內外專業醫衛團體的合作活動，其中包含「全球衛生安全-抗生素抗藥性」、「高齡長者口腔照護」、「建立夥伴關係，強化健康照護體系」等多場專業論壇。

在WHA部分，外交部已表示，目前有16個友邦為台灣聯合致函世界衛生組織（WHO），要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」的提案，列入今年WHA的議程。而在WHA大會上，將有超過25個理念相近國家及友邦在發言中支持台灣。

此外，陳時中也將代表政府與多國衛生部長舉行多場雙邊及多邊會談，今年目標是希望超越去年台灣在WHA大會期間59場雙邊會議的成績，及爭取更多實質合作，其中最受矚目的是正安排與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）雙邊會談。

至於在21日WHA開幕前，陳時中將會召開一場國際記者會，對瑞士及各國媒體說明，台灣參與WHA不應涉入政治，應回歸專業，健康是基本人權，不應受到其他非健康因素的干擾。

在醫事團體部分，民進黨立委、醫師公會全國聯合會理事長邱泰源與秘書長王必勝將在開會期間與世界醫師會（WMA）高層會面，並繼續讓WMA發出友台聲量。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。從2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣今年再度未能獲邀參與。