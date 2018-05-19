親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
濫墾面貌幾時休
政府搶救少子化
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
小英執政兩周年
傘兵預演傳意外
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合

政壇愛哭的男人不只柯P！ 他們也能三秒淚崩

WHA不該遺漏台灣！未來一週挺台聲量齊發

2018-05-19 08:46中央社 日內瓦19日專電

台灣今年雖未受邀出席世界衛生大會，但今年包括挺台國家，以及民團與僑團擴大參與下，已凝聚成一股更勝以往力量，未來一週將在日內瓦看到更多為台灣發聲行動。

世界衛生大會（WHA）即將在21日開幕，來自各國的衛生官員及專家齊聚日內瓦，而在未來一週這裡也將是台灣公衛實力展覽場，衛福部、公衛專家、醫師公會全國聯合會及多組民間團體，將共同合作為台灣發聲。

第一波活動是由台灣公民團體與醫界共同發起的「無國界醫院」展在今天開幕，向國際呈現台灣醫療成就與貢獻。

而由衛福部長陳時中率領的「台灣世衛行動團」預計今天中午抵達日內瓦，隨即將陸續展開與國內外專業醫衛團體的合作活動，其中包含「全球衛生安全-抗生素抗藥性」、「高齡長者口腔照護」、「建立夥伴關係，強化健康照護體系」等多場專業論壇。

在WHA部分，外交部已表示，目前有16個友邦為台灣聯合致函世界衛生組織（WHO），要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」的提案，列入今年WHA的議程。而在WHA大會上，將有超過25個理念相近國家及友邦在發言中支持台灣。

此外，陳時中也將代表政府與多國衛生部長舉行多場雙邊及多邊會談，今年目標是希望超越去年台灣在WHA大會期間59場雙邊會議的成績，及爭取更多實質合作，其中最受矚目的是正安排與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）雙邊會談。

至於在21日WHA開幕前，陳時中將會召開一場國際記者會，對瑞士及各國媒體說明，台灣參與WHA不應涉入政治，應回歸專業，健康是基本人權，不應受到其他非健康因素的干擾。

在醫事團體部分，民進黨立委、醫師公會全國聯合會理事長邱泰源與秘書長王必勝將在開會期間與世界醫師會（WMA）高層會面，並繼續讓WMA發出友台聲量。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。從2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣今年再度未能獲邀參與。

WHA日內瓦陳時中

相關新聞

WHA開幕倒數 記者直擊現場

2018-05-19 08:45

政壇愛哭的男人不只柯P！ 他們也能三秒淚崩

2018-05-19 08:00

未獲邀請…陳時中仍率團前往WHA 適時提出建言

2018-05-19 00:31

年改問題留給下一任？馬英九幕僚：沒要蔡羞辱軍公教

2018-05-18 23:06

送菜掀波 吳音寧：1.9萬小事 抱歉連累社福團體

2018-05-18 23:01

海地總統月底訪台 外交部：兩國關係穩定

2018-05-18 22:35

「不要再叫我吸票機」 羅智強槓市黨部初選針對性打壓

2018-05-18 22:07

否認換吳音寧 陳景峻：北農非政治角力場所

2018-05-18 21:54

要接文化部政次？史哲：無法回應假設性中的假設

2018-05-18 19:56

獨家／海峽論壇曾永權登陸 總統府駁回申請案

2018-05-18 19:22

媒體關切是否鬆口選台北市長 陳菊：亂講

2018-05-18 19:21

吳音寧提擴編31人省加班費 董事會不通過

2018-05-18 18:59

影／業務費買菜送家鄉遭北檢調查 吳音寧親上火線自清

2018-05-18 17:00

唐德明：加速拍賣黨產 形同公然要求賤賣國產

2018-05-18 15:38

農保條例修正案三讀通過 農民職災每月可領七千元

2018-05-18 15:37

影／國民黨立院大玩憤怒鳥 彈射「失政」蔡政府

2018-05-18 15:25

世代交替之爭？ 國民黨團總召改選費鴻泰、江啟臣對決

2018-05-18 15:24

被指用業務費買菜送家鄉 吳音寧：北農是民間公司

2018-05-18 15:13

列管燒烤店防汙設備 擬擴大早餐、小吃店

2018-05-18 14:23

空品有改善 李應元不用下台了

2018-05-18 14:23

要執行署加速拍賣黨產 國民黨：施錦芳涉賤賣國產

2018-05-18 14:09

拒絕窮鄰居！柯P公宅政策為何推不動？

2018-05-18 13:44

防性私密報復 綠委提性隱私影像侵害犯罪防制條例草案

2018-05-18 13:35

影／台9線草埔隧道貫通 蔡英文：對我來講是很大的福利

2018-05-18 13:24

九二共識不存在？ 孫大千：陳明通吃不到葡萄說葡萄酸

2018-05-18 12:21

影／哭了！柯文哲：沒時間做事 要應付各式政治攻擊

2018-05-18 12:15

影／防制色情報復 立委提案制定專法

2018-05-18 11:57

國共論壇舉辦觸礁？ 吳敦義：何時舉辦還沒確定

2018-05-18 11:13

謝金河：民進黨現在最需要的是防腐劑

2018-05-18 09:36
看更多

熱門文章

苦苓大膽預測六都市長當選名單 網友崩潰酸爆

2018-05-18 14:53

好消息！傘兵秦良丰眼能張開 上午昏迷指數已達11分

2018-05-18 11:25

影／哭了！柯文哲：沒時間做事 要應付各式政治攻擊

2018-05-18 12:15

被指用業務費買菜送家鄉 吳音寧：北農是民間公司

2018-05-18 15:13

陳水扁指柯文哲今非昔比「沒能耐脫褲圍海」

2018-05-18 09:02

九二共識不存在？ 孫大千：陳明通吃不到葡萄說葡萄酸

2018-05-18 12:21

侯友宜：我來拔菜！ 現場笑翻一堆人

2018-05-18 13:04

侯友宜、蘇貞昌誰好？余天：用「跤頭趺」想也知道

2018-05-18 20:46

傳徵召鄭麗君選北市長 陳芳明：不要毀了最好的文化部長

2018-05-18 10:30

【重磅快評】陳菊一聲尊重選對會 讓柯文哲打寒顫？

2018-05-18 11:53

浮不起來、傘打不開 當兵最怕碰到「故障排除」

2018-05-18 09:00

獨家／海峽論壇曾永權登陸 總統府駁回申請案

2018-05-18 19:22

「不要再叫我吸票機」 羅智強槓市黨部初選針對性打壓

2018-05-18 22:07

吳音寧提擴編31人省加班費 董事會不通過

2018-05-18 18:59

羅智強霸氣宣言：誰都別想阻攔我 贏得年底的勝利！

2018-05-18 23:02

總整理╱蔡英文執政兩年成績單

2018-05-18 11:25

稱「神明指示」？佔國土蓋廟 前議員不甩兩度開罰

2018-05-18 23:48

民進黨北市三可能 胡幼偉：輩份高、素人刺客或柯P入黨

2018-05-18 22:21

露營區、農場竊佔國土 全台搜索約談71人

2018-05-18 23:36

謝金河：民進黨現在最需要的是防腐劑

2018-05-18 09:36

陸軍傘兵跳傘意外 初步排除保養傘摺傘問題

2018-05-18 13:56

親民黨公布民進黨執政兩周年成績單 滿江紅被死當

2018-05-18 10:02

郁慕明：柯文哲只要不是墨綠 就有變藍的可能！

2018-05-18 21:45

預告打臉！徐佳青說綠營綠能發電高？魏國彥：快道歉吧

2018-05-18 23:02

國民黨新竹縣長提名機制生變？吳敦義：沒人講好全民調

2018-05-18 10:30

重傷傘兵傷勢好轉 叔叔霸氣剃光頭：幫你照亮回來路

2018-05-18 14:02

總統：時間到了 民眾會感覺政府有成效

2018-05-18 18:37

是否辭職副市長 陳景峻：白綠合作才能雙贏

2018-05-18 15:47

年改問題留給下一任？馬英九幕僚：沒要蔡羞辱軍公教

2018-05-18 23:06

民進黨若派出她戰北市長 丁守中：戒慎恐懼

2018-05-18 12:23

農保條例修正案三讀通過 農民職災每月可領七千元

2018-05-18 15:37

綠執政2周年成績 橘：滿江紅被死當

2018-05-18 14:21

民調不滿意度高 蔡英文：這是一個很認真的政府

2018-05-18 19:08

蔡英文執政2周年 幕僚：她埋頭做的多 說話不說滿

2018-05-18 14:00

軍公教勞怒 「蔡政府失速列車 撕裂社會」

2018-05-18 14:15

影／墜地傘兵可眨眼回應 昏迷指數進步至11分

2018-05-18 13:20

「看見台灣」5年過去了 舊痕未癒添新傷 誰之責？

2018-05-19 00:19

未獲邀請…陳時中仍率團前往WHA 適時提出建言

2018-05-19 00:31

年金改革功過 蔡英文、馬英九幕僚隔空駁火

2018-05-18 12:55

查緝8大非法露營區 調查局發動全台首波搜索約談

2018-05-18 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top