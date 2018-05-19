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未獲邀請…陳時中仍率團前往WHA 適時提出建言

2018-05-19 00:31聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

世界衛生大會（WHA）將於下週一（21日）在瑞士日內瓦舉行，雖然WHA今年再度不發給台灣邀請函，為了爭取參與國際參與，衛福部組織「世衛行動團」出擊，18日晚上由部長陳時中親自帶隊出發，部長搭乘華航CI-73班機前往歐洲，先前曾表達這次「不打悲情牌，只有憤怒牌」，陳時中在機場接受訪問時表示，不會有特定對象（中國）的抗議，但是要看友邦針對「台灣議題」提出的「二對二交叉辯論」的狀況，再適時提出建言。

對於此次訪問的行程，部長表示，第一天會參加由民間團體發起「台灣無國界醫院展」記者會，並參觀展覽的狀況，第二天會跟世界醫師會的重要幹部進行早餐會談，下週一上午會舉行一個國際記者會來表達台灣的立場，接下來有相關的論壇，會努力跟友邦及友好國家進行雙邊論壇。

對於總統或院長是否有重要指示，陳時中表示，總統與院長都希望我們能出去，能彰顯台灣的價值，把台灣的聲音像世界說明，至於是否與美國衛生部長見面，陳時中表示，還在安排。

衛福部也規畫比照去年模式，將在日內瓦舉辦周邊論壇，包含「全民健康覆蓋」、「高齡口腔衛生」、「抗生素抗藥性問題」、「健康不平等」以及「台灣協助友邦改善醫療體系與公共衛生之經驗」等五大主題，將有中華民國醫師公會全國聯合會與世界醫師會參與。

衛福部部長陳時中（右二）18日晚上帶領「世衛行動團」前往日內瓦參加世界衛生大會，...
衛福部部長陳時中（右二）18日晚上帶領「世衛行動團」前往日內瓦參加世界衛生大會，雖然未獲邀請，陳時中表示，看友邦針對「台灣議題」提出的「二對二交叉辯論」的狀況，再適時提出建言。記者鄭超文／攝影
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衛福部部長陳時中帶領「世衛行動團」前往日內瓦參加世界衛生大會，雖然未獲邀請，陳時...
衛福部部長陳時中帶領「世衛行動團」前往日內瓦參加世界衛生大會，雖然未獲邀請，陳時中表示，看友邦針對「台灣議題」提出的「二對二交叉辯論」的狀況，再適時提出建言。記者鄭超文／攝影
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衛福部部長陳時中（右）晚上帶領「世衛行動團」前往日內瓦參加世界衛生大會，雖然未獲...
衛福部部長陳時中（右）晚上帶領「世衛行動團」前往日內瓦參加世界衛生大會，雖然未獲邀請，陳時中表示，看友邦針對「台灣議題」提出的「二對二交叉辯論」的狀況，再適時提出建言。記者鄭超文／攝影
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陳時中醫師衛福部

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