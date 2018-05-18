親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
小英執政兩周年
戰北市選情有變
傘兵預演傳意外
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
行政區劃法催生
政治
軍事
綜合

美國德州聖塔菲高中傳槍響 至少8死 2人被捕

「不要再叫我吸票機」 羅智強槓市黨部初選針對性打壓

年改問題留給下一任？馬英九幕僚：沒要蔡羞辱軍公教

2018-05-18 23:06聯合報 記者周志豪╱即時報導

蔡政府執政將滿二周年，總統府幕僚表示，蔡總統是「埋頭做的多，說話不說滿的非典型政治人物」，不會喊「633」這種口號，也不會把年金問題留給下一任。前總統馬英九幕僚表示，蔡幕僚夸夸而談，根本經不起檢驗。

曾參與政黨輪替前「雙英會」的總統府幕僚指出，當年馬英九會中向蔡總統表示，過去也想處理年金，後來因各種理由沒有繼續進行，但接下來軍人年金有破產急迫性，提醒蔡總統應要著手解決；現在國家財政就是從馬所說的「懸崖邊上」回到安全基準。

不過也曾參與政黨輪替前「雙英會」的馬英九幕僚今天回應表示，當時馬英九確實有建議蔡英文處理年金問題，但絕沒有要蔡用「羞辱軍公教」的方式處理。

馬英九幕僚表示，馬英九在任時是採穩健溫和方式推動年金改革，也有適當緩衝，更兼顧「信賴保護原則」貫徹，兼顧世代、行業間平衡，雖當初在立法院並未過關，「請問民進黨有支持這個版本嗎？」

馬幕僚質疑，蔡英文推動年改完全罔顧「信賴保護原則」，更以挑起軍公教與勞工階級對立方式讓整個社會充斥不安，退伍軍人組成「八百壯士」發動陳抗，退役上校繆德生不幸在立法院墜樓身亡，社會付出的成本難以估計，「這能算是成功的改革嗎？」

馬幕僚批評，蔡英文幕僚夸夸而談，蔡推動的改革讓國家財政安全回到基準云云，根本經不起檢驗。蔡政府推動的前瞻計畫，向後代子孫舉債數千億元，遠遠超過年金改革節省的錢，外界批評是為了綁樁「錢沾」，這樣的改革，真的對台灣有比較好嗎？

馬英九蔡英文退伍軍人

相關新聞

「不要再叫我吸票機」 羅智強槓市黨部初選針對性打壓

2018-05-18 22:07

羅智強霸氣宣言：誰都別想阻攔我 贏得年底的勝利！

2018-05-18 23:02

海地總統月底訪台 外交部：兩國關係穩定

2018-05-18 22:35

育兒津貼地方埋單？ 林萬億：地方負擔10-20% 不多

2018-05-18 22:09

要接文化部政次？史哲：無法回應假設性中的假設

2018-05-18 19:56

獨家／海峽論壇曾永權登陸 總統府駁回申請案

2018-05-18 19:22

媒體關切是否鬆口選台北市長 陳菊：亂講

2018-05-18 19:21

吳音寧提擴編31人省加班費 董事會不通過

2018-05-18 18:59

陳菊：當改革得到接受 大家很快會給總統高評價

2018-05-18 18:10

影／業務費買菜送家鄉遭北檢調查 吳音寧親上火線自清

2018-05-18 17:00

唐德明：加速拍賣黨產 形同公然要求賤賣國產

2018-05-18 15:38

農保條例修正案三讀通過 農民職災每月可領七千元

2018-05-18 15:37

影／國民黨立院大玩憤怒鳥 彈射「失政」蔡政府

2018-05-18 15:25

世代交替之爭？ 國民黨團總召改選費鴻泰、江啟臣對決

2018-05-18 15:24

被指用業務費買菜送家鄉 吳音寧：北農是民間公司

2018-05-18 15:13

列管燒烤店防汙設備 擬擴大早餐、小吃店

2018-05-18 14:23

空品有改善 李應元不用下台了

2018-05-18 14:23

要執行署加速拍賣黨產 國民黨：施錦芳涉賤賣國產

2018-05-18 14:09

拒絕窮鄰居！柯P公宅政策為何推不動？

2018-05-18 13:44

防性私密報復 綠委提性隱私影像侵害犯罪防制條例草案

2018-05-18 13:35

影／台9線草埔隧道貫通 蔡英文：對我來講是很大的福利

2018-05-18 13:24

九二共識不存在？ 孫大千：陳明通吃不到葡萄說葡萄酸

2018-05-18 12:21

影／哭了！柯文哲：沒時間做事 要應付各式政治攻擊

2018-05-18 12:15

影／防制色情報復 立委提案制定專法

2018-05-18 11:57

國共論壇舉辦觸礁？ 吳敦義：何時舉辦還沒確定

2018-05-18 11:13

謝金河：民進黨現在最需要的是防腐劑

2018-05-18 09:36

政院通過「政治檔案條例」草案 藍批包藏禍心

2018-05-18 00:29

中頻挖台灣邦友國 美媒憂海地不保

2018-05-18 00:19

雷倩痛批：媒體成御用血滴子 還「魚目混珠！」

2018-05-17 23:59

藍2黨產 底價5220萬沒人出價流標

2018-05-17 23:58

育兒津貼中央埋單 政院：會減輕地方負擔

2018-05-17 23:52

綠島人權館揭牌 總統：用人權做外交

2018-05-17 23:50

參加歐洲日晚宴 蔡英文：台灣和歐盟是志同道合夥伴

2018-05-17 22:10

誰適合代表民進黨選台北市長？學者建議的這個人竟是他

2018-05-17 20:58

黨產會二次凍結永豐銀案 行政法院將處理合憲性問題

2018-05-17 20:03

蔡正元：柯要逃脫被宰殺 掀起推倒民進黨高牆浪潮

2018-05-17 19:56

蔡英文兩任國防部長都說不為台獨而戰 陳菊：尊重

2018-05-17 19:06

吳音寧缺席購貯會議 議員酸：認真學習中？

2018-05-17 18:05
看更多

熱門文章

苦苓大膽預測六都市長當選名單 網友崩潰酸爆

2018-05-18 14:53

好消息！傘兵秦良丰眼能張開 上午昏迷指數已達11分

2018-05-18 11:25

護航「深澳」藉口多…民進黨把幹話當政績？

2018-05-18 08:00

傘兵墜地意外 「五點著陸」保住性命

2018-05-18 01:10

影／哭了！柯文哲：沒時間做事 要應付各式政治攻擊

2018-05-18 12:15

被指用業務費買菜送家鄉 吳音寧：北農是民間公司

2018-05-18 15:13

陳水扁指柯文哲今非昔比「沒能耐脫褲圍海」

2018-05-18 09:02

九二共識不存在？ 孫大千：陳明通吃不到葡萄說葡萄酸

2018-05-18 12:21

侯友宜：我來拔菜！ 現場笑翻一堆人

2018-05-18 13:04

挺柯文哲僅2%？ 林濁水：呂秀蓮神算法真厲害

2018-05-18 08:44

傳徵召鄭麗君選北市長 陳芳明：不要毀了最好的文化部長

2018-05-18 10:30

傘兵1300英尺墜地奇蹟生還 傷勢穩定

2018-05-18 00:08

【重磅快評】陳菊一聲尊重選對會 讓柯文哲打寒顫？

2018-05-18 11:53

浮不起來、傘打不開 當兵最怕碰到「故障排除」

2018-05-18 09:00

獨家／海峽論壇曾永權登陸 總統府駁回申請案

2018-05-18 19:22

侯友宜、蘇貞昌誰好？余天：用「跤頭趺」想也知道

2018-05-18 20:46

冷眼集／兩大法案遇選舉就過不了 如今已無藉口

2018-05-18 00:19

鄉鎮區里人口懸殊有解 縣市長將可調整行政區

2018-05-18 00:14

吳音寧提擴編31人省加班費 董事會不通過

2018-05-18 18:59

蔡總統執政二周年…經濟有亮點 背後藏隱憂

2018-05-18 01:53

總整理╱蔡英文執政兩年成績單

2018-05-18 11:25

謝金河：民進黨現在最需要的是防腐劑

2018-05-18 09:36

親民黨公布民進黨執政兩周年成績單 滿江紅被死當

2018-05-18 10:02

陸軍傘兵跳傘意外 初步排除保養傘摺傘問題

2018-05-18 13:56

國民黨新竹縣長提名機制生變？吳敦義：沒人講好全民調

2018-05-18 10:30

雷倩痛批：媒體成御用血滴子 還「魚目混珠！」

2018-05-17 23:59

「不要再叫我吸票機」 羅智強槓市黨部初選針對性打壓

2018-05-18 22:07

是否辭職副市長 陳景峻：白綠合作才能雙贏

2018-05-18 15:47

重傷傘兵傷勢好轉 叔叔霸氣剃光頭：幫你照亮回來路

2018-05-18 14:02

總統：時間到了 民眾會感覺政府有成效

2018-05-18 18:37

民進黨若派出她戰北市長 丁守中：戒慎恐懼

2018-05-18 12:23

綠執政2周年成績 橘：滿江紅被死當

2018-05-18 14:21

農保條例修正案三讀通過 農民職災每月可領七千元

2018-05-18 15:37

軍公教勞怒 「蔡政府失速列車 撕裂社會」

2018-05-18 14:15

影／墜地傘兵可眨眼回應 昏迷指數進步至11分

2018-05-18 13:20

柯綠分手媽媽頻放砲 柯P：應該叫她少說話

2018-05-18 11:10

年金改革功過 蔡英文、馬英九幕僚隔空駁火

2018-05-18 12:55

肖像遭寫死同性戀 苗博雅：傷不了我但不能默不做聲

2018-05-18 10:25

查緝8大非法露營區 調查局發動全台首波搜索約談

2018-05-18 12:25

中頻挖台灣邦友國 美媒憂海地不保

2018-05-18 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top