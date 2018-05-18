年改問題留給下一任？馬英九幕僚：沒要蔡羞辱軍公教

2018-05-18 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府執政將滿二周年，總統府幕僚表示，蔡總統是「埋頭做的多，說話不說滿的非典型政治人物」，不會喊「633」這種口號，也不會把年金問題留給下一任。前總統馬英九幕僚表示，蔡幕僚夸夸而談，根本經不起檢驗。

曾參與政黨輪替前「雙英會」的總統府幕僚指出，當年馬英九會中向蔡總統表示，過去也想處理年金，後來因各種理由沒有繼續進行，但接下來軍人年金有破產急迫性，提醒蔡總統應要著手解決；現在國家財政就是從馬所說的「懸崖邊上」回到安全基準。

不過也曾參與政黨輪替前「雙英會」的馬英九幕僚今天回應表示，當時馬英九確實有建議蔡英文處理年金問題，但絕沒有要蔡用「羞辱軍公教」的方式處理。

馬英九幕僚表示，馬英九在任時是採穩健溫和方式推動年金改革，也有適當緩衝，更兼顧「信賴保護原則」貫徹，兼顧世代、行業間平衡，雖當初在立法院並未過關，「請問民進黨有支持這個版本嗎？」

馬幕僚質疑，蔡英文推動年改完全罔顧「信賴保護原則」，更以挑起軍公教與勞工階級對立方式讓整個社會充斥不安，退伍軍人組成「八百壯士」發動陳抗，退役上校繆德生不幸在立法院墜樓身亡，社會付出的成本難以估計，「這能算是成功的改革嗎？」

馬幕僚批評，蔡英文幕僚夸夸而談，蔡推動的改革讓國家財政安全回到基準云云，根本經不起檢驗。蔡政府推動的前瞻計畫，向後代子孫舉債數千億元，遠遠超過年金改革節省的錢，外界批評是為了綁樁「錢沾」，這樣的改革，真的對台灣有比較好嗎？