羅智強霸氣宣言：誰都別想阻攔我 贏得年底的勝利！

2018-05-18 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨台北市議員大安文山區初選，新人五搶一，競爭空前，連前總統府副秘書長羅智強最後都打出告急牌才過關。

初選結果今晚揭曉後，羅智強在臉書貼文表示，國民黨台北市議員大安文山初選，他「驚險」過關，他這一次的感言不走文青路線，就是大白話的一句話：「誰再叫我吸票機，我就告！」

過去幾年幾乎不對黨內開砲的羅智強，也今天破例開砲！

他表示，自己第一天的民調慘吊車尾，就是被黨方面的「吸票機」耳語打趴的！部分人士更公開説他是吸票機，還有人叫大家把票分給別人，不要給羅智強。他在拜票時，遇到大安文山的選民，每天都會遇到一堆人，對他説：「你票太高啦，分一點給別人！」

更離譜的是，一位支持者接到拜票電話，他直接説，他只支持羅智強，對方卻告訴他，黨都説羅智強票很多，他一定當選，投他會害別人落選，不要投他啦！

羅智強表示，這幾個禮拜，耳語愈來愈嚴重，他就已經感到不妙了，但如啞巴吃黃蓮，有苦難言，也無處澄清。果然，三天民調，在第一天的民調監聽結果中（佔總數約5％），他敬陪末座。吸票機效應明顯發酵，若該趨勢反應的是整體趨勢，他連初選都會敗，還吸票機呢！「吊車尾的羅智強」，他險些成了最大的政治笑話。

他表示，還好第二天緊急打出告急牌，而網友們迅速地幫我廣傳消毒，民調才在第二天開始反轉。

羅表示，吸票機？請問，現在呢？不論原始數據或者加權後數據，他都不是第一名。現在，可以不要叫他吸票機了吧！

他表示，這幾個月跑下來，他早就知道初選民調我應該不會是第一名，因為大家都有個迷思，以為羅智強知名度高，所以一定民調最高、得票最高。

實際上未必是這麼一回事。全國的高知名度，不一定是地方的高知名度。以這次新人的五人來説，大安文山的選民的認識度是差不多的。他在大安文山以外的知名度，或許比其他的人高，但在大安文山的知名度，並沒有高於已經有人脈網路關係的現任候選人。

他表示，更何況，高知名度，也不見得就等於「高民調」，這是現在大家都看到了的情形，他在打出告急牌後，也沒有第一名。如果沒有打出告急牌，依「吸票機」耳語的殺傷力，他還很可能會落選。這也是他跑了幾個月才懂的事，因此，他一點都不意外不是民調最高。而且，這還不包括深耕地方更長久的「現任議員」。

羅指出，而讓他最不能接受的地方，如果羅智強得到一些人的認同，難道不是這些年努力為公義發聲、為馬英九辯護、為國民黨申張理念、用力監督執政者濫權，得到了大家的肯定！竟然因為「表現好」，所以要大家「懲罰」他，票不要投羅智強？

他表示，看看民進黨吧，上屆得票最高的議員是高嘉瑜，民進黨有拿高嘉瑜是吸票機去基層放風聲，要大家別投她嗎？

羅指出，若真擔心票不平均，會造成席次無法最大化，黨的做法是擬好配票方案，不是針對特定候選人，狂放耳語打他是吸票機。

羅強調，雖然，他還是覺得大局為重，最重要的是監督民進黨的濫權。但他也不打算繼續當一個任人踩的軟杮子，現在，最國民黨初選民調已出爐，他不是第一名，已認證「羅智強不是吸票機」，那他也要鄭重宣告，再説他是「吸票機」他就依選罷法第104條「意圖使候選人不當選」、「散布謠言或傳播不實之事」提告。

而他也呼籲支持羅智強的好朋友，不要再被「吸票機」的耳語欺騙，當每一個人都覺得「羅智強不差我這一票」時，他和大家保證，第一天羅智強民調吊車尾、慘遭滑鐵盧的事必然重演。

他指出，而且，三天的民調，羅智強還有機會在第二天打告急牌反轉，若是一天就投完票的大選，他落選，就是落選了！

羅智強表示，大家該問的是，我們需要什麼様的議員進入議會，為民喉舌？如果認為羅智強是個沒有戰力的軟綿羊，那就不要支持羅智強，但若認同羅智強是個有戰力的戰將，就請堅定的支持羅智強，不要讓戰將因為表現好、有戰力，反遭懲罰淘汰！

他最後堅定表示，會繼續為大家監督執政者，為公道的台灣喉舌，見不義則斥之，見不公則撃之！初選已過，他會繼續努力，誰都別想阻攔我，贏得年底的勝利！