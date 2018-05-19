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政壇愛哭的男人不只柯P！ 他們也能三秒淚崩

政壇愛哭的男人不只柯P！ 他們也能三秒淚崩

2018-05-19 08:00聯合報 記者楊正海黃國樑／報導

台北市長柯文哲昨出席斯文里3期公辦都更動工典禮，致詞時一度哽咽。 記者林伯東／攝...
台北市長柯文哲昨出席斯文里3期公辦都更動工典禮，致詞時一度哽咽。 記者林伯東／攝影
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誰說柯文哲是酷吏？ 根本是愛哭鬼

台北市長柯文哲是個什麼樣的人？2014年12月25日上任第一天，他當眾對信義警分局長李德威說，法輪功的人再被打，「我就把你換掉」，像個不留情面的酷吏；但昨天主持斯文里3期整宅公辦都更儀式竟哽咽，且這還不是他第一次哽咽，「哭點」之低讓人訝異。

政壇「男兒有淚仍輕彈」不只柯文哲一人，他的政壇前輩宋楚瑜、陳水扁、吳敦義等人，也都曾有在公眾面前突然落淚，一言難盡。

★哭過10回…自嘲：感情豐富是缺點

柯文哲這幾年少說「哭」過10回，大抵可分成感慨市政、內心感動或受了委屈。在市政建設部分，市府昨天舉辦斯文里3期拆除工程動工暨新廈命名典禮，柯文哲出席致詞過程就兩度哽咽。他說很多政治前輩告訴他不要碰這個案子，因為成功機會不大；如今最困難的案子可以成功，相信其他案子也可順利推動。

綠、白剛確定分手，各走各的路，柯在市政場合哽咽，被問到是否感觸良多？他感嘆大家應該花時間多做一些事情，但是沒有辦法，每天還是要去應付各式各樣的政治攻擊，最後用「感情太豐富是缺點」，自我解嘲。

★世大運、大巨蛋 都戳中柯的哭點

去年世大運結束後，北市府與國家地理頻道合作製作「透視內幕：台北世大運」紀錄片，在首映記者會，柯與出席的行政院長賴清德互動親切，等到上台致詞時也哽咽，說「太感動了」，賴還拍拍他予以安慰。

世大運紀錄片首播，市長柯文哲（左）在記者會頻頻拭淚，行政院長賴清德（右）還拍拍他...
世大運紀錄片首播，市長柯文哲（左）在記者會頻頻拭淚，行政院長賴清德（右）還拍拍他予以安慰。 圖／聯合報系資料照片
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柯為市政哽咽據說還有一回，就是2016年4月18日到台北市議會向民進黨團報告大巨蛋案，傳兩度槌桌哽咽，令與會人士感受到他「有志難伸」的壓力，但也有議員不認同，王世堅就說，「柯市長你在哭什麼哭，真的莫名其妙，男子漢大丈夫，敢做敢當。」

★國安高層已讀不回 柯非常傷心

受到委屈也能讓柯文哲落淚，2017年9月他在雙城論壇大談「兩岸一家親」等言論，引發綠營反彈，柯事後接受電視台專訪，抱怨去上海之前，講稿有送交國安會，但國安高層卻「放他自己去對付阿共仔，等到出事了，就拿這個來攻擊他」，說著、說著突然哽咽，無法言語。

面對柯文哲叫屈，總統府發言人林鶴明的回應顧左右而言他，林說，政府公務人員前往中國，相關行程依法應向內政部申請，而非國安會。

★228哽咽憶祖父 一日雙塔也落淚

柯文哲挑戰一日雙塔，抵達鵝鑾鼻燈塔時，談到228憶起祖父，不禁淚崩。 圖／聯合報...
柯文哲挑戰一日雙塔，抵達鵝鑾鼻燈塔時，談到228憶起祖父，不禁淚崩。 圖／聯合報系資料照片
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柯也會因為感動在媒體鏡頭前哽咽，他的祖父柯世元是228事件受難者，2015年2月28日他在紀念活動哽咽致詞。隔年2月28日他完成「一日雙塔」單車挑戰，在鵝鑾鼻燈塔說今年要用汗水代替淚水，但回憶祖父往事仍忍不住情緒，哽咽拭淚。

★復興空難 他哽咽肯定機長表現

2015年2月4日復興航空一架客機起飛後不久就墜落基隆河，死傷慘重，柯文哲在災防應變中心說，飛機如果墜毀在「大動脈」環東大道，北市交通就慘了；離墜毀點約50公尺有座電塔，如果掃斷大台北一半會停電，接著哽咽地說，機長盡力了。

男兒有淚不輕彈？ 他們仨哭點也很低

柯文哲似乎淚腺很低，但過去藍綠政治人物何嘗不是。宋楚瑜、陳水扁、吳敦義等，都有在公眾面前突然落淚的經驗，顯然他們當時所處的情境與壓力，讓男兒有淚依舊輕彈。

★吳敦義 為高雄港市合一掉淚

留著平頭的國民黨主席吳敦義形象陽剛，1993年12月3日透露高雄市長任內一段「祕辛」，也忍不住落淚。原來他因得不到中央配合，地方又有誤解，深覺委屈，報告李登輝請求「另簡賢能」。

1993年高雄市長吳敦義含淚說明請辭而獲慰留過程。 圖／聯合報系資料照片
1993年高雄市長吳敦義含淚說明請辭而獲慰留過程。 圖／聯合報系資料照片
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吳敦義說，當年11月28日「透過很直接的傳遞方式」，把一份報告交給李登輝總統，12月1日國民黨中常會後，李約見他，說他做得很好，希望他能留下來繼續為高雄市服務。

接著吳敦義開始念報告書，內容有「若干久懸未解之沉，如市港尚未合一，鐵路地下化進展遲緩，捷運補助比例數年未決……，皆使敦義憂心如焚，枕蓆難安」，他才念幾句聲音就哽咽，眼眶發紅，停頓數秒繼續念就流淚，只得掏出手帕拭淚，數次停頓才把報告念完。

★陳水扁 為老婆、媽媽悲從心生

1993年11月26日，還是立法委員的陳水扁在高雄縣長候選人余政憲的政見會場，針對他的太太坐輪椅被批評「作秀」，也激動的哭了！

1998年台北市長選舉倒數計時，台北市長候選人陳水扁聲嘶力竭地打出告急搶救牌。 ...
1998年台北市長選舉倒數計時，台北市長候選人陳水扁聲嘶力竭地打出告急搶救牌。 圖／聯合報系資料照片
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陳水扁說，聽到有人指余政憲推著他太太輪椅是作秀，不由得悲從心生。這些年三更就起床抱妻子如廁，數年來如一日。在選舉期間，竟然有人以此批評坐輪椅的太太作秀，自稱有淚不輕彈的陳水扁說到這兒，也不禁在觀眾前哭了。

陳水扁在1998年競選台北市長連任也曾哽咽，阿扁當時因「澳門事件」遭受攻擊與抹黑，扁母陳李慎首度公開露面為兒子打氣加油。陳李慎說，「我最知道自己兒子的個性，絕不可能做那種事」，為此還低頭拭淚，隨後致詞的陳水扁也忍不住哽咽起來。

•宋楚瑜 想到老兵、凍省請辭哭不斷

1994年11月27日，宋楚瑜參選台灣省長最後階段出席嘉義市公辦政見會，他在發表政見時，台下部分群眾鼓譟，立場不同的選民起衝突，被迫中止發表政見。風波平息再度上台，宋楚瑜流淚哽咽地表示，混亂、對立對大家都沒有好處，國家社會需要安定，沒有安定就什麼都沒有了。還說因為很難過，不願再講下去了，時間還沒結束前就提早離開。

國民黨省長候選人宋楚瑜（中）到台東卑南鄉太平榮民之家拜票，老榮民的熱情讓宋楚瑜感...
國民黨省長候選人宋楚瑜（中）到台東卑南鄉太平榮民之家拜票，老榮民的熱情讓宋楚瑜感動落淚。 圖／聯合報系資料照片
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1997年宋楚瑜談到他父親及請辭省長的心意，數度流淚，情緒相當激動。 圖／聯合報...
1997年宋楚瑜談到他父親及請辭省長的心意，數度流淚，情緒相當激動。 圖／聯合報系資料照片
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在此之前的5、6天，台東縣太平榮家幾千名單身老兵在路旁列隊，歡迎宋楚瑜來訪。這些老兵當年打過抗戰，在雪地中和共軍肉搏，到台灣後又獻身參與重大建設，如今年老凋零，只能在榮家度過餘年，宋楚瑜想到這裡哭了，老兵也哭了。

李登輝總統後來推動凍省，宋楚瑜在1996年12月31日「請辭待命」，人卻消失不見，1997年1月7日才現身。面對眾多攝影鏡頭，宋楚瑜情緒激動得又哭了。他說，請辭心意相當堅定，對於無法完成競選承諾，除感遺憾及愧對省民託付外，也希望大家能夠成全他。

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