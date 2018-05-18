育兒津貼地方埋單？ 林萬億：地方負擔10-20% 不多

2018-05-18 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院針對0至5歲幼兒教育及照顧，提出擴大發放育兒津貼等3大對策，預估每年經費約382億元，增加的經費到底是中央或地方負擔？行政院政務委員林萬億今天說，依目前設計，地方政府分擔約10-20%，「地方負擔其實不多啦」。

不過，對於地方政府大嘆「中央開支票，地方埋單」，行政院發言人徐國勇昨天澄清，不但不會增加地方政府負擔，甚至因為部分事項由中央接手來做，反而會減輕地方政府負擔。

被問到與林萬億的說法似有出入，徐國勇今天進一步表示，林萬億所說地方政府分擔約10-20%，「這是本來就有，不會增加」。

徐國勇還說，主計長朱澤民已表示，因應政策，今年度地方所需配合款，中央會全力協助；明年度以後，則會列入一般性補助款及計畫性補助款，因此不會有「地方埋單」的問題。

林萬億今天接受電台主持人黃光芹專訪，被問到行政院提出增設公共化幼兒園、私幼私托「準公共化」，以及擴大發放育兒津貼等政策，到底是中央或地方埋單？

林萬億說，依目前設計，地方政府分擔約10-20%，但比過去傳統依地方財力的五級分配要降低很多，「地方負擔其實不多啦」；而且，對於財力真的負擔不起的地方，中央也會有配套來幫助，「但現在沒辦法講得很清楚，因為要跟地方好好談」。