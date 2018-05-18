「不要再叫我吸票機」 羅智強槓市黨部初選針對性打壓

2018-05-18 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨台北市大安文山區市議員初選民調晚間出爐，由已故議員李新兒子李柏毅拿下第一，初選過程宣稱民調告急的總統府前副秘書長羅智強如預期拿下第二。但羅民調公布會中痛斥市黨部主委黃呂錦茹「說他票太多」，影響選情，但遭黃呂嚴正否認。

羅智強表示，初選期間支持者屢屢跟他反映，聽到黨部說「你票太多，不要投給你」；就連他自己走在路上拜票，「遇到十個，起碼二、三個」也說他票太高不要選，「票太多來這邊害人家的」，這些人都說這是黨部講的。

市黨部黨務人士要求羅智強，「你要講名字，不然你這樣講，我也不知道是誰。」羅智強則反嗆，「我為什麼要講名字」，嗆他的人說是黨部講的，「也沒有講是誰講的啊」。羅智強強硬的態度，讓黨務人士趕緊撇清，「黨部不會做這個事情」。

羅智強隨即將矛頭指向黃呂錦茹，表示黃呂錦茹就曾當著他的面說講過他票太多，但初選過程他都決定隱忍，但前天看到民調掉到最後一名，「說我生不生氣」；將心比心，他是候選人，看到監聽民調最後一名，叫他怎麼辦，他一整晚沒睡在寫敗選聲明。

黃呂錦茹澄清，她沒有講過羅智強票太多、要藍營支持者不要票投羅智強這樣的話。黃呂說，當初是跟羅智強說，希望他能到艱困選區幫黨多搶一席，回嗆羅說，「這代表你的實力很強啦！」

但羅智強仍質疑，黨部放話說羅智強票太多，要挺藍民眾不要支持他，痛斥黨部若「配票我也能接受，但怎麼會針對一個候選人這樣子」。羅智強說，「我知道主委無心，但你講的話就傷害到我」。

黃呂錦茹則再次重申，身為市黨部主委，她「不可能講這個話」，還要市黨部拿出民調統計，看看羅智強第一天初選民調是否真的最後一名，但因民調公司未做相關統計才作罷。

羅智強則說，他知道監聽到的民調電話通數不是全部，但黨要將心比心，「不要再叫我吸票機了」，他已經「忍很久了」，拜託。