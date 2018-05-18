郁慕明：柯文哲只要不是墨綠 就有變藍的可能！

2018-05-18 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



新黨主席郁慕明。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 民進黨決定提名參選台北市長，年底台北市長選舉「三強」出列下，深藍的新黨是否支持國民黨參選人丁守中，或是支持台北市長柯文哲，將對選局造成關鍵影響。新黨主席郁慕明昨天表示，民進黨徵召人選還沒確定，離選舉投票也還有半年，後續變化還很多，新黨會根據各候選人的主張及說服力，經過內部討論，才決定新黨支持的台北市長人選。

針對到底支不支持柯文哲或丁守中，郁慕明強調，要看柯文哲和丁守中未來在選舉過程中提出的主張和政見，要把國家的大方向講清楚，「拿出主張來！」

郁慕明說，新黨原則上不會自己推人參選台北市長，避免再增加台北市長選舉的複雜性，新黨會集中力量搶攻市議員席次，讓有堅定理念、路線的新世代出頭，因為新黨要做對的事，有民意代表能代表人民進入議會監督政府，這是新黨現階段應該要扮演的角色。

談起國民黨台北市長參選人丁守中，郁慕明表示，丁守中是好人，好人能不能成事，要有明確的主張與說服力，如此就可以得到大家的支持。針對國民黨支持者要新黨直接表態支持丁守中，甚至說「老大都派人了」，郁慕明直接表示，「國民黨不是我老大」，新黨雖然是小黨，但新黨有明確的主張和路線，新黨沒有對不起誰，也沒有一定就得支持誰。

對於有人批評，柯文哲就是墨綠，新黨不要被柯文哲騙了，郁慕明回應，當民進黨選擇把柯文哲當棋子般一腳踢開，自己提名人參選 ，就證明柯文哲已不是墨綠，不是墨綠就可以去影響他，「不是敵人就是朋友」。郁慕明反問，藍的人為何不能換個思維，去和柯文哲交朋友，去影響像柯文哲這種已不是極端台獨的人？能不能去結合所有不是民進黨那樣無法無天、獨裁執政的力量，二○二○把民進黨的獨裁政權趕下台？這才是「超越」藍綠！

郁慕明指出，柯文哲日前雖有所謂為「兩岸一家親」道歉的風波，但柯只是表達對聽了不爽的人說「歹勢」，之後也澄清仍主張「兩岸一家親」，他認為，柯文哲並「沒有變」，他之前講可以有條件支持柯文哲的「條件」也沒有變，柯文哲若能夠選擇做自己，那就是展現對主張的堅持。同理，丁守中也應提出自己的主張，並且展現對主張的堅持。