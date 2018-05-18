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WHA議題受重視 奧國主流媒體刊陳時中投書

2018-05-18 20:37中央社 日內瓦18日專電

衛福部長陳時中。聯合報系記者陳正興／攝影
衛福部長陳時中。聯合報系記者陳正興／攝影
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奧地利兩大主流媒體「新聞報」及「標準報」近日接力刊登衛生福利部長陳時中專文，闡明台盼參與世界衛生大會（WHA），顯見奧地利媒體重視台灣國際參與議題。

駐奧地利代表處今天表示，針對參與WAH議題，繼「標準報」（Der Standard）近期刊出駐奧地利代表史亞平呼籲各界支持台灣參與WHA投書後，今天奧地利最大的主流德文日報「新聞報」（Die Presse）再以「全民健康覆蓋的典範：台灣的全民健康保險」為標題顯著篇幅刊登陳時中專文。

奧地利兩大主流報連續刊出相關投書，顯見台灣國際參與議題獲奧地利媒體重視。

陳時中在「新聞報」專文中指出，在聯合國永續發展的目標下，全體會員誓言在2030年前完成全民健康覆蓋，近年來世界衛生組織（WHO）也不斷呼籲各國改善各項衛生健康措施以達成此終極目標。人口2300萬的台灣，雖然不是WHO的會員，卻早在1995年就做到全民皆有保了。

他說，全民健保開辦整併當時覆蓋率僅約50%的勞保、公保、農保3大職業醫療保險體系，擴展至全民納保的完整社會保險制度，此外在台灣工作或合法居留的外國人均受全民健保的保障，享有相同的醫療服務。

這篇專文表示，在全球化時代中，很難單獨對抗各項醫衛挑戰，只有跨部門與跨國的合作，妥適運用各種可獲取的有限資源，才可建構一個全球公民皆可獲得衛生照護的全球衛生體系，實現WHO的最終目標。

陳時中強調，台灣的醫療體系可以作為其他國家榜樣，在建立強大的全球醫療網絡方面可以發揮建設性作用，而與其他國家分享經驗的最佳方式就是透過參加WHA和WHO。

「新聞報」1848年創刊，是奧國目前歷史最悠久重要媒體，內容以嚴謹著稱，讀者多為中高階層白領菁英，具輿論重要影響力。

奧地利陳時中WHO

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