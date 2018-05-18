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美13位參議員致函WHO挺台 總統府感謝

2018-05-18 20:33中央社 台北18日電

總統府發言人黃重諺。 圖／聯合報系資料照片
總統府發言人黃重諺。 圖／聯合報系資料照片
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總統府今天說，美國聯邦參議院13位重要參議員共同致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，呼籲邀請台灣參加第71屆世界衛生大會（WHA），總統府表示誠摯感謝。

總統府今天發布新聞稿指出，美國聯邦參議院外交委員會資深議員魯比歐（Marco Rubio）偕同參院多數黨黨鞭柯寧（John Cornyn, R-TX）、參院台灣連線兩位共同主席殷荷菲（James Inhofe, R-OK）及梅南德茲（Robert Menendez, D-NJ）等13位重要參議員共同致函世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus），呼籲世界衛生組織邀請台灣參加第71屆世界衛生大會及未來會議。

總統府發言人黃重諺表示，繼聯邦眾議院日前有170多位眾議員聯名致函力挺台灣參加世界衛生大會後，聯邦參議院的共同致函，彰顯了美國國會兩院長久以來對台灣人民健康權益的重視，也代表美國各界肯定並支持台灣長期在國際醫療衛生事務上的貢獻與努力，對此，台灣人民與政府都衷心感謝。

黃重諺說，儘管來自北京的打壓依舊，但台灣貢獻國際社會的決心及守護國民健康的努力始終堅定，絕對不會停止。

總統府發言人黃重諺北京

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