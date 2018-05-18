陳菊鬆口選北市？蔡英文：我不覺得有

2018-05-18 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



年底台北市長選舉，民進黨已決定啟動徵召程序、自提人選，總統府秘書長陳菊昨天表示，尊重民進黨選對會最後的評估。陳菊談話被解讀為是「鬆口」，蔡英文總統今天表示，陳菊昨天講話的內容，她看報紙的報導，「很正常啊，她平常就是這樣講的，我不覺得這有什麼鬆口的問題。」

蔡英文總統今天到台東視察行程，下午媒體詢問她，對民進黨籍的北市副市長陳景峻今天表示，民進黨中央還未提名，還有轉圜餘地的看法。蔡總統說，「什麼叫做轉圜？聽不太懂這個問題。」

媒體追問，就是還有無可能與柯文哲合作？蔡總統表示，中央跟地方本來就是合作的，柯文哲是現任的市長，她希望在他剩下來的第一任任期，中央很多跟地方必須要合作的事項，我們還是持續的合作。

有媒體報導，民進黨秘書長洪耀福銜蔡英文命令，遊說文化部長鄭麗君參選台北市長。對此，蔡英文說，「這是哪裡來的消息，妳告訴我？剛剛講的那個我真的不知道。」

針對北市長選舉，蔡英文說，民進黨內確實有一些人選，可以來做考量，選對會現在已開始評估人選的程序。