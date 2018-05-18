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北京加強對台施壓 美學者建議強化台美關係

2018-05-18 15:57中央社 紐約18日專電

過去兩年，總統蔡英文秉持不挑釁原則處理兩岸關係，北京在軍事和國際空間上加強對台施壓。美國學者認為，台灣最佳策略就是持續避免挑釁，並設法強化台美關係。

在兩岸政策上，蔡總統兩年來多次強調「現狀不變、善意不變、不會屈服、不會對抗」的四不路線，並呼籲北京尋求兩岸新模式，放下歷史包袱，展開良性對話。

但北京以政治基礎遭破壞為由，拒絕與台灣對話，並進一步壓縮台灣國際空間，挖走巴拿馬等友邦，阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織活動。同時加強對台武嚇，中共軍機增加在台灣周邊進行繞島巡航，並在台灣海峽進行實彈軍事演習。

面對北京步步加強施壓，費城智庫外交政策研究所（FPRI）亞洲計畫主任、賓夕法尼亞大學教授戴傑（Jacques deLisle）認為，蔡政府最佳策略就是持續一直以來的因應手段：不挑釁，避免讓中方有藉口出手。

戴傑指出，只要蔡總統對九二共識、一個中國原則的立場沒有變化，北京就不會罷休，面對這種局面，不屈服、不挑釁是合理策略。此外，台灣還須盡其所能維持一定的國際地位，並盡可能維持和美國的良好關係。

他說，台美雙方基本維持工作層級官員往來，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）3月訪台就是一例。美國除對台軍售，並核發台灣潛艦國造行銷許可證；台灣與美國國會關係良好，促成2018財政年度國防授權法、台灣旅行法通過，這些都是好事。

戴傑表示，台灣多方切入和美國維持緊密關係，並在美國廣交朋友，使國會有眾多友台議員。這兩年雖失去一些邦交國，台灣仍盡其所能維持與友邦關係，而且放棄金錢外交，是明智之舉。

長期研究台灣的戴維森學院（Davidson College）政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）指出，蔡政府面對艱困的兩岸關係態度非常小心，避免挑釁之餘，也在軍事、社會等層面試圖強化台灣，讓中國更難操弄。

共軍近期動作頻頻，但任雪麗認為，台灣內部大多習以為常，對中共軍事施壓幾近無感，反倒是北京對台軟硬兼施，讓許多台灣人民感到焦慮。

任雪麗分析，北京對台政策中，1/2至1/3是「給胡蘿蔔」，引誘台灣人到中國發展，試圖改變政治認同。這項策略始於1980年代末期，現在的政策是由上到下推動，但中國將台灣企業排除在經濟本土化之外，又向特定台灣族群提供好處，自相矛盾，而且在中國生活多年就會同情中共政權的例子也不多。她認為，這項策略成功與否，尚難斷定。

北京對台政策其餘1/2至2/3是「棍子」。任雪麗說，北京加強對台施壓，包括透過特定團體在台灣內部從事「影響戰」（Influence Operations）；中共軍事活動無疑是心理戰，目的是引發恐懼，但近期調查顯示，這反激起部分台灣人保家衛國的熱情，因此北京這項策略不算完全成功。

邁阿密大學政治學教授金德芳（June TeufelDreyer）認為，美國應該一直支持台灣，但美方似乎有些優柔寡斷。她直言，美國若不認真防衛台灣，不利於美方利益。

她表示，無論對蔡總統或是與梵蒂岡談判，北京要的始終是全面讓步。中共總書記習近平從第19次全國代表大會到今年全國兩會，對台談話基調都很強硬，聽起來像是北京有意片面改變現狀，後續發展值得關注。

北京中共台灣旅行法

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