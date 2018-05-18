親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
行政區劃法催生
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
傘兵預演傳意外
小英執政兩周年
振興國旅救觀光
政治
軍事
綜合

驚！台南幼兒園起火 上百師生受困頂樓獲救

全台19家直營門市！ 白木屋驚傳不堪虧損將停業

林萬億盼各縣市育兒津貼一致 近期啟動協商

2018-05-18 14:32中央社 台北18日電

各縣市政府提供的育兒津貼數額不盡相同，行政院政務委員林萬億今天表示，少子化是全國性問題，希望各縣市政府在提供育兒津貼方面盡量一致；行政院近期將與各縣市政府協商。

林萬億接受廣播節目專訪，主持人黃光芹詢問少子化政策相關問題；林萬億表示，希望各縣市政府盡可能提供一致的育兒津貼，行政院近期將與地方政府協商。

他說，6直轄市財政狀況確實較好，有能力提高社會福利，但少子化是全國性人口問題，如果各縣市育兒津貼數額不一，很可能造成人口往津貼較高的縣市移動，造成提供較高津貼的縣市人口增加，補助的經費也需增加，造成財政負擔；如果各縣市津貼金額一致，就較不會有人口流動問題。

為搶救少子化，行政院日前舉行記者會，提出3大措施，包括增設公共化幼兒園、私幼私托準公共化及擴大發放育兒津貼。其中，擴大發放育兒津貼部分，政府將放寬發放對象的家庭條件限制，且0歲到4歲幼兒都可領，每月新台幣2500元。

目前各縣市育兒津貼數額不完全相同，包括台北市對每名未滿5歲兒童，每月發給2500元津貼；桃園市提供每名兒童每月補助3000元，到兒童滿3足歲當月止。

另外，行政院在縣市長選舉前，祭出擴大津貼補助措施，有人解讀為變相「給紅包」。

「純是誤解」，林萬億表示，為解決少子化問題，之前的政府也有提相關措施，但沒徹底解決問題；政府放寬、提高補助幅度，希望盡力解決少子化問題，「絕對不是選舉到了送紅包」；如果是選舉紅包，應是在總統選舉時才有道理。

他說，行政院也將訂出育兒津貼避免加碼規則，避免地方首長為贏得選舉，任意加碼。

行政院提3大措施，目前估計每年經費約382億元；林萬億說，其中地方政府分擔約10%到20%費用。

此外，林萬億表示，前瞻基礎建設第一階段預算有包括設立公立幼兒園場地費用。前瞻第二階段是否增加少子化相關預算，仍在考量中。

育兒津貼少子化林萬億

相關新聞

拒絕窮鄰居！柯P公宅政策為何推不動？

2018-05-18 13:44

防性私密報復 綠委提性隱私影像侵害犯罪防制條例草案

2018-05-18 13:35

影／台9線草埔隧道貫通 蔡英文：對我來講是很大的福利

2018-05-18 13:24

九二共識不存在？ 孫大千：陳明通吃不到葡萄說葡萄酸

2018-05-18 12:21

影／哭了！柯文哲：沒時間做事 要應付各式政治攻擊

2018-05-18 12:15

影／防制色情報復 立委提案制定專法

2018-05-18 11:57

國共論壇舉辦觸礁？ 吳敦義：何時舉辦還沒確定

2018-05-18 11:13

謝金河：民進黨現在最需要的是防腐劑

2018-05-18 09:36

政院通過「政治檔案條例」草案 藍批包藏禍心

2018-05-18 00:29

中頻挖台灣邦友國 美媒憂海地不保

2018-05-18 00:19

雷倩痛批：媒體成御用血滴子 還「魚目混珠！」

2018-05-17 23:59

藍2黨產 底價5220萬沒人出價流標

2018-05-17 23:58

育兒津貼中央埋單 政院：會減輕地方負擔

2018-05-17 23:52

綠島人權館揭牌 總統：用人權做外交

2018-05-17 23:50

參加歐洲日晚宴 蔡英文：台灣和歐盟是志同道合夥伴

2018-05-17 22:10

誰適合代表民進黨選台北市長？學者建議的這個人竟是他

2018-05-17 20:58

黨產會二次凍結永豐銀案 行政法院將處理合憲性問題

2018-05-17 20:03

蔡正元：柯要逃脫被宰殺 掀起推倒民進黨高牆浪潮

2018-05-17 19:56

蔡英文兩任國防部長都說不為台獨而戰 陳菊：尊重

2018-05-17 19:06

吳音寧缺席購貯會議 議員酸：認真學習中？

2018-05-17 18:05

將外派駐愛爾蘭代表？楊子葆：戰士無選擇戰場權利

2018-05-17 17:44

反對移轉國有 國民黨主張成立基金會管理政黨政治檔案

2018-05-17 17:03

西班牙詐騙案涉案國人兩人遭送陸 外交部表遺憾

2018-05-17 16:10

上士被起訴居然升職占缺 三軍總醫院前院長被申誡

2018-05-17 16:09

【重磅快評】蔡英文不忘老兵 卻要老兵忘蔣驅往異域？

2018-05-17 15:23

綠、柯鬧翻 卓冠廷：與台北市交流不會停止

2018-05-17 15:22

伊朗難民在台就醫遭澳洲抓人? 外交部:療程已完成

2018-05-17 14:50

美172眾議員齊發聲 挺台參加WHA

2018-05-17 14:14

影／「從來沒做錯事」教團酸吳茂昆：超越神第一人

2018-05-17 14:14

國民黨批蔡政府 讓台灣空轉2年

2018-05-17 14:11

綠島人權館揭牌 蔡英文：用人權做外交

2018-05-17 14:07

行政院會通過「政治檔案法」 白色恐怖可望解密

2018-05-17 14:06

影／談巴拉圭邦交 吳釗燮：有信心

2018-05-17 14:06

發放育兒津貼 地方埋單？徐國勇：錯誤訊息

2018-05-17 13:54

影／已簽李文英辭呈 柯：不為難她 盡快宣布繼任人選

2018-05-17 13:25

影／政院炫薪資新高 藍打臉：台灣變「窮經濟」

2018-05-17 12:56

機車造成空汙 侯友宜：要體諒辛苦

2018-05-17 12:44

駁政治檔案法是鬥爭籌碼 國發會：依促轉條例立法

2018-05-17 12:37

蔡英文綠島人權館揭牌插曲 3表演舞者腳底遭燙傷

2018-05-17 12:37
看更多

熱門文章

跳傘為什麼沒打開？ 前保傘連士兵一句話令人心酸

2018-05-17 15:02

誰適合代表民進黨選台北市長？學者建議的這個人竟是他

2018-05-17 20:58

護航「深澳」藉口多…民進黨把幹話當政績？

2018-05-18 08:00

傘兵墜地意外 「五點著陸」保住性命

2018-05-18 01:10

好消息！傘兵秦良丰眼能張開 上午昏迷指數已達11分

2018-05-18 11:25

黃安這次不舉報 只因兒子要回台當兵

2018-05-17 19:57

獨家／宣明智拜會吳敦義 建議直接提名楊文科

2018-05-17 17:46

漢光預演傘兵意外生還 五點著陸是關鍵

2018-05-17 23:02

影／哭了！柯文哲：沒時間做事 要應付各式政治攻擊

2018-05-18 12:15

傳徵召鄭麗君選北市長 陳芳明：不要毀了最好的文化部長

2018-05-18 10:30

挺柯文哲僅2%？ 林濁水：呂秀蓮神算法真厲害

2018-05-18 08:44

傘兵1300英尺墜地奇蹟生還 傷勢穩定

2018-05-18 00:08

陳水扁指柯文哲今非昔比「沒能耐脫褲圍海」

2018-05-18 09:02

傘兵血淚 上飛機的那一刻「就像要上戰場」

2018-05-17 19:52

蘇起不認九二共識了？陳明通爆：蘇拜託別提這個term

2018-05-17 17:23

選北市長？ 陳菊：尊重黨的決定

2018-05-17 23:33

被羅智強告貪汙圖利 陳菊：不願浪費司法資源反告誣告

2018-05-17 19:00

【重磅快評】蔡英文不忘老兵 卻要老兵忘蔣驅往異域？

2018-05-17 15:23

柯文哲批賴清德「務實台獨說」不負責 徐國勇這樣回

2018-05-17 20:21

馬英九牌失靈？鍾沛君、羅智強馬系選將初選民調紛告急

2018-05-17 20:59

柯媽媽躦媽祖轎下回應綠分手：神會看你是不是好人

2018-05-17 14:51

台北10天內饋線跳脫5次 台電：我們也覺得最近怎麼這麼不順

2018-05-17 23:35

吳音寧缺席購貯會議 議員酸：認真學習中？

2018-05-17 18:05

傘兵訓練有多危險？部落客歐夫傘兵視角全記錄

2018-05-17 16:03

屢被點名選北市 陳菊：尊重選對會最後評估

2018-05-17 18:27

冷眼集／兩大法案遇選舉就過不了 如今已無藉口

2018-05-18 00:19

上士被起訴居然升職占缺 三軍總醫院前院長被申誡

2018-05-17 16:09

【重磅快評】陳菊一聲尊重選對會 讓柯文哲打寒顫？

2018-05-18 11:53

浮不起來、傘打不開 當兵最怕碰到「故障排除」

2018-05-18 09:00

鄉鎮區里人口懸殊有解 縣市長將可調整行政區

2018-05-18 00:14

當年飛彈險炸阿扁 漢光演習何時能停止出包？

2018-05-17 19:17

西班牙詐騙案涉案國人兩人遭送陸 外交部表遺憾

2018-05-17 16:10

蔡總統執政二周年…經濟有亮點 背後藏隱憂

2018-05-18 01:53

謝金河：民進黨現在最需要的是防腐劑

2018-05-18 09:36

中共不斷挑釁 陳明通：台灣的善意並非無止境的退讓

2018-05-17 18:28

蔡英文兩任國防部長都說不為台獨而戰 陳菊：尊重

2018-05-17 19:06

雷倩痛批：媒體成御用血滴子 還「魚目混珠！」

2018-05-17 23:59

蔡正元：柯要逃脫被宰殺 掀起推倒民進黨高牆浪潮

2018-05-17 19:56

親民黨公布民進黨執政兩周年成績單 滿江紅被死當

2018-05-18 10:02

國民黨新竹縣長提名機制生變？吳敦義：沒人講好全民調

2018-05-18 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top