林萬億盼各縣市育兒津貼一致 近期啟動協商

2018-05-18 14:32 中央社 台北18日電



各縣市政府提供的育兒津貼數額不盡相同，行政院政務委員林萬億今天表示，少子化是全國性問題，希望各縣市政府在提供育兒津貼方面盡量一致；行政院近期將與各縣市政府協商。

林萬億接受廣播節目專訪，主持人黃光芹詢問少子化政策相關問題；林萬億表示，希望各縣市政府盡可能提供一致的育兒津貼，行政院近期將與地方政府協商。

他說，6直轄市財政狀況確實較好，有能力提高社會福利，但少子化是全國性人口問題，如果各縣市育兒津貼數額不一，很可能造成人口往津貼較高的縣市移動，造成提供較高津貼的縣市人口增加，補助的經費也需增加，造成財政負擔；如果各縣市津貼金額一致，就較不會有人口流動問題。

為搶救少子化，行政院日前舉行記者會，提出3大措施，包括增設公共化幼兒園、私幼私托準公共化及擴大發放育兒津貼。其中，擴大發放育兒津貼部分，政府將放寬發放對象的家庭條件限制，且0歲到4歲幼兒都可領，每月新台幣2500元。

目前各縣市育兒津貼數額不完全相同，包括台北市對每名未滿5歲兒童，每月發給2500元津貼；桃園市提供每名兒童每月補助3000元，到兒童滿3足歲當月止。

另外，行政院在縣市長選舉前，祭出擴大津貼補助措施，有人解讀為變相「給紅包」。

「純是誤解」，林萬億表示，為解決少子化問題，之前的政府也有提相關措施，但沒徹底解決問題；政府放寬、提高補助幅度，希望盡力解決少子化問題，「絕對不是選舉到了送紅包」；如果是選舉紅包，應是在總統選舉時才有道理。

他說，行政院也將訂出育兒津貼避免加碼規則，避免地方首長為贏得選舉，任意加碼。

行政院提3大措施，目前估計每年經費約382億元；林萬億說，其中地方政府分擔約10%到20%費用。

此外，林萬億表示，前瞻基礎建設第一階段預算有包括設立公立幼兒園場地費用。前瞻第二階段是否增加少子化相關預算，仍在考量中。