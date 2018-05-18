年金改革功過 蔡英文、馬英九幕僚隔空駁火

2018-05-18 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文執政將屆滿兩年，年金改革意外引爆前現任總統陣營隔空駁火。總統府幕僚表示，蔡總統是埋頭做的多，說話不說滿的非典型政治人物，不像前任總統稱「絕對不會把年金問題留給下一任」，卻將年改留給蔡政府。前總統馬英九幕僚反諷，蔡幕僚夸夸而談，根本經不起檢驗。

曾參與政黨輪替前「雙英會」的蔡總統幕僚指出，當年馬英九會中向蔡總統表示，過去也想處理年金，後來因各種理由沒有繼續進行，但接下來軍人年金有破產急迫性，提醒蔡總統應要著手解決。

「最足以展現總統改革意志跟決心的重要工作就是年金改革」府方幕僚說，面對年金財政破產危機，以及永續制度過程中可能帶來的各種攻擊，蔡總統跟團隊都承擔下來。現在這些改革方案陸續推到進度上，國家財政也從馬總統所說的「懸崖邊上」回到安全的基準上，「這過程更值得記錄下來」。

不過也曾參與政黨輪替前「雙英會」的馬前總統幕僚今天表示，當時馬英九確實有建議蔡英文處理年金問題，但絕沒有要蔡用「羞辱軍公教」的方式處理。

馬英九幕僚表示，馬英九在任時是採穩健溫和方式推動年金改革，也有適當緩衝，更兼顧「信賴保護原則」貫徹，兼顧世代、行業間平衡，雖當初在立法院並未過關，「請問民進黨有支持這個版本嗎？」

馬幕僚質疑，蔡英文推動年改完全罔顧「信賴保護原則」，更以挑起軍公教與勞工階級對立方式讓整個社會充斥不安，退伍軍人組成「八百壯士」發動陳抗，退役上校繆德生不幸在立法院墜樓身亡，社會付出的成本難以估計，「這能算是成功的改革嗎？」