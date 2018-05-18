【即時短評】程序正義成口號 蔡期中考拉警報

2018-05-18 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統本屆任期即將過半，回顧過去兩年，「改革」是蔡政府執政的起手式，但改革過程粗暴，也忽略民進黨過去高舉的程序正義，被改革者上街頭抗爭，國會空轉、藍綠對立，社會持續內耗動盪。成也改革，敗也改革，可說是蔡總統執政兩年註解。

蔡英文當選就任總統前允諾人民的謙卑執政，強調「不要害怕與政府溝通，如果講的話沒被聽見可以拍桌」，這些諾言曾獲得人民仰賴及期待。面對不同的聲音，執政者本當有更大的耐心和包容力去溝通，但執政兩年，標榜謙卑執政的蔡政府，卻是用高牆拒馬築起封鎖線，以強硬態度回應反對的民意；「聽不見可以拍桌」，如今卻變成「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了。」

蔡總統選在執政前期，推動過去幾任總統未完成的改革，但改革引發社會對立與紛擾，正因蔡政府無視程序正義粗暴執行，過去兩年，蔡政府憑藉國會多數強渡關山，聽不進在野黨建議，也不管社會反對聲浪，這正是蔡總統與基層民意愈來愈疏遠的原因，這些隱憂已成為她連任的路障。

近期幾份民調都顯示，多數民眾不滿蔡總統執政後的經濟表現，過去馬政府執政，常被批評愛談冷冰冰的數字，蔡總統在2016年選前也曾表示「數字是用來找施政問題，不是自我安慰」，並強調自己不會是「數字總統」。言猶在耳，現在執政團隊若陷入數字迷思，恐難讓人民有感 ，蔡總統近來頻頻到全台各地視導，也接受媒體專訪宣傳政績，但與其刻意宣傳，不如回頭傾聽民意，了解問題所在。