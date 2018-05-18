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藍營立院大玩憤怒鳥 擊垮蔡政府錯誤施政

2018-05-18 09:59聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

國民黨立法院黨團上午在議場前廣場舉行「擊垮蔡政府2年失政，展現人民怒吼」記者會，各縣市首長參選人及黨籍幹部，藉由電玩憤怒鳥真實化的道具模型，將對民進黨蔡政府的各項狀況百出、錯誤又不合理的施政，一一以彈弓擊垮。

國民黨立法院黨團上午在議場前廣場舉行「擊垮蔡政府2年失政，展現人民怒吼」記者會，...
國民黨立法院黨團上午在議場前廣場舉行「擊垮蔡政府2年失政，展現人民怒吼」記者會，台北市長參選人丁守中（左二）等人到場發聲。記者許正宏／攝影
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國民黨立法院黨團上午在議場前廣場舉行「擊垮蔡政府2年失政，展現人民怒吼」記者會，...
國民黨立法院黨團上午在議場前廣場舉行「擊垮蔡政府2年失政，展現人民怒吼」記者會，台北市長參選人丁守中（左三）在黨籍幹部協助下，藉由電玩憤怒鳥真實化的道具模型，將對民進黨蔡政府的各項狀況百出、錯誤又不合理的施政，以彈弓擊垮。記者許正宏／攝影
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民進黨立法院國民黨

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