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中頻挖台灣邦友國 美媒憂海地不保

2018-05-18 00:19中央社 華盛頓17日專電

中國透過金援外交成功讓多明尼加與台灣斷交並與中國建交後，美國媒體擔憂亟需外援的海地是否會步上多明尼加後塵，選擇向中國靠攏。

不過，美國聯邦參議員盧比歐並不認同。他透過推特表示，海地應該不會犯下和多明尼加同樣的錯，因為過去中國就曾欺騙過海地，也因為此舉將對美國與海地造成真正與直接的損害。

邁阿密前鋒報（The Miami Herald）一篇發自海地的報導指出，到過首都太子港的都知道，當地基礎設施幾近瓦解，停電是常態。市長薛弗利（Youri Chevry）說，外援能改變這一切，但不是來自海地的傳統夥伴，而是中國大陸。

他說：「中國提供我想要的，我想我會放手去做。」

報導指出，去年夏天，中國市政工程西南設計研究總院與中國冶金科工公司一直在和薛弗利談判，計畫以47億美元重建太子港，經過審慎評估，薛弗利決定支持這項計畫，「這項計畫如果實現，將是海地的新起點，而不光是太子港」。

海地和台灣從1956年開始有正式外交關係。中國積極投資海地，擴大與當地政府往來的行為，連當地美國大使館官員也密切關注。

在多明尼加邦交生變後，中華民國駐海地大使胡正浩拜會海地下議院議長柏杜（Gary Bodeau）與總統摩依士（Jovenel Moise）表達台灣希望擴大對海地農業投資的意願。

海地外交部長羅迪格（Antonio Rodrigue）日前訪台時，政府也宣佈提供海地1.5億美元農村電網低息貸款，摩依士也可能在5月底前往台灣進行國是訪問。

儘管台灣與海地關係友好密切，曾短暫出任海地總理的經濟學家尚恩（Fritz Jean）表示，這是一個嶄新的世界，中國在經濟與其他方面發展壯大，海地遲早得承認新的世界秩序。

曾在歐巴馬時代任職的拉丁美洲專家艾瑞克森（Daniel Erikson）指出，川普政府對拉丁美洲國家與中國往來傳遞混亂的訊息，川普政府對中國的影響表示擔憂，但當中國成功奪取台灣盟友時，卻沒有作為，「拉丁美洲國家為何要將美國對中國影響力崛起的警告當真」。

多明尼加川普停電

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