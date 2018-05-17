雷倩痛批：媒體成御用血滴子 還「魚目混珠！」

2018-05-17 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



針對自由時報報導「婦聯亂辦三八婦女節活動，積欠廠商73萬付不出！」「二小時慶祝活動費用數十萬元所費不貲，是否符合公益性質仍有疑慮。」婦聯會主委雷倩今天深夜在臉書發文嚴加駁斥，痛批「御用血滴子 魚目混珠！」

雷倩指出，黨產會對婦聯會管得越來越緊，並且定期運用特定媒體的特定記者放話。有時是修理婦聯會，有時是製造對婦聯會不利印象，有時只是在正當化黨產會的作為；而今天的報導則為以上皆是。

針對媒體報導內容，雷倩一一予以駁斥。

雷倩指出，首先，婦聯會過去是國民外交的重要民間組織，蔣夫人更是3月8日成為國際婦女節的催生者之一，故每年均辦理盛大的國際婦女節大會，邀總統、部會首長、海內外婦女組織代表、及在台使節參加慶祝。近年來，更成為除國慶以外，各國在台使節踴躍出席的重要活動。

雷倩表示，今年婦聯會遭逢劇變，但婦聯會的歷史、使命、責任，都不容許我們擅自怠惰。於是，我們用同仁的熱情與努力補足經費的短缺，在婦聯會的集會廳，舉辦一場莊嚴隆重的國際婦女節慶祝大會，到會的除國內貴賓外，共有18位在台使節參加，並由使節團主席尼加拉瓜大使達比亞Tapia代表致詞。

她指出，沒有錢像往年一樣招待國際友人與各地貴賓聚餐，我們的總務組精打細算準備了一些茶點，在一樓文宣組同仁費心整理放大的老照片間，大家邊說笑邊照相邊回憶，度過一段美好時光。而且，僅僅用1萬8千元購買的茶點，居然像五餅二魚一般源源不絕，不但讓來賓們盡興、最後還有一些給在各樓層留守的同仁分享。

雷倩表示，這場活動除外交使節團及社團負責人外，我們亦援例邀請蔡總統及外交部參加，是國家當天最隆重的國際婦女節大會。

雷倩感嘆，如果黨產會人員在場，聽到尼加拉瓜大使及各國使節的發言，看到母喪中的蔡總統致贈花籃對婦女節致賀，感受到在外交困境中婦聯會承擔的重責大任，還會用媒體修理我們嗎？

雷倩諷說，答案也許會。因為他們芥蒂的，恐怕是「現場懸掛大型蔣宋美齡海報及照片，讓來賓一進門便能看見前第一夫人往昔光彩」吧。

雷倩痛斥說，至於說因國際婦女節活動積欠73萬，更是魚目混珠。

她指出，那既不是辦婦女節「二小時活動」的錢，也不是老照片回顧展的錢，而是去年就已經開始執行、將「婦聯66」翻譯成英文紀念冊的計畫，只是印刷廠來請款的時間晚了，必須申請解凍才能付款。（任誰都知道，要翻譯一本書成英文，不是三兩天可以完成，所以決不是臨時起意。）

雷倩質疑，難道，因為要政治鬥爭婦聯會，連小生意人的印刷廠也不給活路嗎？

雷倩在臉書最後附筆指出，該報導中黨產會說「錯愕」「根本沒有一項都沒有通過的事情」。但5月15日的確連一項經過溝通及預審的申請案，包括律師費，通通沒有通過啊！