政院通過「政治檔案條例」草案 藍批包藏禍心

國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，「政治檔案條例」草案充滿政治算計。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院會昨天通過「政治檔案條例」草案，國民黨批評，這是充滿政治操作、假稱進步卻包藏禍心的法案，依草案內容，將來任何團體，只要被認定是在戒嚴時期內擁有相關資料，政府都有權力抄收。

行政院長賴清德在院會表示，落實轉型正義是蔡英文總統的重要政策，核心任務之一在開放政治檔案；政治檔案條例草案是促轉條例的配套法律；國發會副主委曾旭正表示，從國家行政角度來看，只是對檔案進行徵集、整理與應用，並沒有政黨惡鬥情形。

所謂「政治檔案」，是指由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，自民國卅四年八月十五日起至八十一年十一月六日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件。

國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，草案對「檔案」並無明確定義，所以執行時完全由執政者說了算，民進黨又一次想先射箭再畫靶，「劍指國民黨」，運用國家公器來做政治算計，令人遺憾。

國民黨考紀會主委魏平政表示，民進黨所做一切，不是在建立新制度，而是建立新威權，用國會多數暴力欺凌在野黨。國民黨主張以基金會方式清查黨產和管理檔案，德國當年也是成立基金會管理歷史政治檔案，所有權並未轉移給國家。