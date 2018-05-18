世足賽球迷證官網不當稱台 外交部：續洽俄方

2018-05-18 03:00 中央社 台北17日電



世界盃足球賽6月將於俄羅斯登場，申請球迷身分證的俄羅斯官方網頁上將台灣列為Taiwan（China），外交部表示，駐處已多次進洽俄方，但尚未獲正面回應，將持續力洽。

民主進步黨立法委員邱志偉今天在外交及國防委員會質詢時表示，中國在國際上對台灣的打壓無所不用其極，下月將舉行的世界盃足球賽，在申請球迷身分證網頁填寫國籍的地方，台灣後面被加註「中國」；更離譜的是在填地址的地方連台灣的選項都沒有，恐讓台灣球迷收不到證件。

對此，外交部表示，今年3月初外交部主動發現球迷身分證申請系統上對台灣的不當稱謂，立即指示駐俄羅斯代表處洽請俄方更正。不過，俄國外交部表示，俄羅斯遵行「一中原則」政策，向以Taiwan（China）稱呼台灣，政府與民間都一貫使用。

外交部說，駐處多次進洽、要求俄方正視台灣球迷權益，「勿讓政治干擾體育活動，但尚未獲正面回應」。

另外，外交部表示，雖然球迷證申請網站不當稱台，但目前台灣民眾大多可順利收到球迷證。外交部將持續透過駐俄羅斯代表處積極力洽俄方更正。

外交部說，球迷證系統是今年世界盃足球賽主辦國俄羅斯為吸引各國球迷到俄國觀賽而設計。已購得今年球賽門票的外國球迷，只要上網申請並取得球迷證，即可憑球迷證在世足賽期間多次進出俄羅斯，不需另外申辦俄國簽證。