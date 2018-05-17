黨產會二次凍結永豐銀案 行政法院將處理合憲性問題

2018-05-17 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨永豐銀行帳戶遭黨產會第二度凍結，黨中央向法院提告撤銷黨產會的行政處分。台北高等行政法院今下午開庭，法官整理逾6大項爭點，庭末諭知訂7月26日續行準備程序，雙方先就爭點1至4項有關程序瑕疵部分，各自表示攻擊防禦方法。

《不當黨產處理條例》通過後，國民黨旋即從永豐銀行帳戶提領5.2億元，拆成10張金額各為5200萬元的支票，其中一張已兌領，作為人事費用，黨產會在未經國民黨說明其餘提款用途為何之下，懷疑國民黨要處分不當黨產，緊急作出保全措施，發函給台銀和永豐金凍結提領動作及帳戶餘額。

國民黨向行政法院提告要解凍。本案今進行準備程序，受命法官梁哲瑋整理爭點，雙方就黨產條例第9條第4項適用見解歧義。國民黨方認為，依第9條規定，只要是依第5條第1項推定為不當取得財產，自公布日起禁止處分，但有「履行法定義務或其他正當理由」者不在此限。而永豐銀帳戶、台銀支票用於支付員工薪水、勞健保等法定義務，具有正當理由，依法在3個月內向黨產會陳報即可。

黨產會方則認為「薪水是勞動契約所生的契約義務，而非法定義務」，國民黨要依《第九條第一項正當理由及許可要件辦法》事先申請，而非事後報備。

法官今開庭整理逾6大項爭點，包括程序瑕疵與否、黨產會處分前是否給予國民黨機會陳述意見、原處分生效始點為何、黨產會是否經委員會合法決議後才作成處分、是否違反明確性原則、裁量恣意禁止原則、有利不利一併注意之客觀性原則、論理法則等。