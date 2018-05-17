蔡正元：柯要逃脫被宰殺 掀起推倒民進黨高牆浪潮

2018-05-17 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



蔡正元。聯合報資料照片 分享 facebook 國民黨前政策會執行長蔡正元在他的臉書表示，民進黨決定自提台北市長候選人，如果情勢不變，就表示民進黨決定宰殺柯文哲。以免2020夜長夢多。

他說，因爲柯文哲太過自信，就會有太大野心，柯文哲太難馴服，對民進黨太危險，這是必須儘早宰殺的理由。

蔡正元說，因此民進黨寧可把台北市交給國民黨，也不可扔給柯文哲。

他表示，柯文哲只剩一條活路，就是掀起推倒民進黨高牆的浪潮，而且還能吸收民進黨選票，這有點難度，但也只有柯文哲可能做到。這也是柯文哲逃脫被宰殺的唯一機會。