反對移轉國有 國民黨主張成立基金會管理政黨政治檔案

2018-05-17 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院院會今天通過「政治檔案條例」草案，政黨經促轉會認定的檔案，皆移交給檔案局管理。此一草案劍指國民黨，聯邦德國處理前東德國安部檔案處理局局長Roland Jahn今天剛好率團拜會國民黨，雙方針對德國當年執行轉型正義等議題交換意見，國民黨強調，東西德與台灣大不同，台灣應思考真正的轉型正義。

Roland Jahn及聯邦德國國會議員Klaus-Peter Willsch等訪問團一行人上午至國民黨中央黨部拜會，國民黨由考紀會主委魏平政、行管會副主委李福軒、黨史館主任王文隆會見，並邀請張少騰律師及學者專家代表、成功大學法律系蔡志方教授共同與會。

魏平政表示，台灣與德國狀況不一樣，台灣是民主政體政權和平轉移，歷經多次政黨輪替，德國則是東德解體後，由西德取代東德原來所有制度。以歷史檔案整理為例，台灣與德國各自針對的要點不同，台灣長期面對中國大陸，公布所有檔案會有許多問題，包括可能對當年的情報人員造成傷害等，都應該列入考量。

魏平政強調，民進黨現在所做的一切，不是在建立新制度，而是在建立新威權，用國會暴力多數欺凌在野黨；甚至開聽證會時，黨產會沒有一人出席，也只給國民黨短暫時間解釋，就沒收國民黨三百億財產，這種作法到底符不符合真正的正義，實在有待商榷。

對於黨產問題，李福軒指出，國民黨迄今已自發性處理八百多筆有爭議、有疑慮的黨產，而現在黨產會要求國民黨自己證明財產來源的正當性而不是由控訴方來提出不正當取得之證據，這不但與德國處理前東德SED黨產的方式不同，且已嚴重違反法治原則。

對於訪賓指德國當年是以成立基金會的方式來管理歷史政治檔案，且檔案的所有權並未轉移給國家，李福軒則強調，國民黨也主張以成立基金會的方式清查黨產和管理檔案，但台灣目前執政黨提出的法案卻是由政府來管理，而且檔案所有權實際上會被轉移，相較之下極不合理。

李福軒總結時強調，前東德SED黨是凌駕於憲法之上，而中華民國的國民黨則非如此，不應該直接把國民黨與前東德SED黨視為同樣狀況。又中華民國是個持續存在的民主法治國家，與政權消滅的前東德完全不同。因此兩者的轉型正義基礎也完全不同，不應該囫圇吞棗的當作一體適用。