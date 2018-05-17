綠、柯鬧翻 卓冠廷：與台北市交流不會停止

2018-05-17 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



民進黨決定自提台北市長人選，與台北市長柯文哲對打，國民黨台中市長參選人盧秀燕今早說，綠、柯鬧翻，台中市長林佳龍會很尷尬。台中市新聞局長卓冠廷說，市政建設不必選舉化，台中市與台北市的交流，不因為政黨提名而影響。

綠營決定自提台北市長人選，政壇盛傳綠、柯鬧翻的外溢效應，會衝擊年底選情；盧秀燕今早說，民進黨與柯文哲鬧翻，讓林佳龍很尷尬，因為林才剛找柯文哲來為綠川背書。

林佳龍原定出席今下午的台中市道安會報，記者在會議室門口等候多時，要問相關回應，最後林佳龍沒出現；新聞局長卓冠廷出面說，林市長臨時有公務，請市府其他首長代為主持，會密切掌握會報狀況。

卓冠廷說，林市長以市政優先，有候選人提到柯文哲，但市政建設不必選舉化，無黨籍柯文哲、國民黨籍邱鏡淳與民進黨籍林右昌等市長，都來考察過綠川，市政交流不必跟選舉畫上等號。

卓冠廷說，對台中市而言，與台北市或其他縣市的交流，都不因政黨提名而受影響；他代表市長說明，林佳龍、柯文哲的市政交流、互動都在持續，以前、現在跟未來都不會停止，「最近在規劃花博石虎巡迴各縣市，不可能不去台北啊」。