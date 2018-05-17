發放育兒津貼 地方埋單？徐國勇：錯誤訊息

2018-05-17 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



因應少子化問題，行政院針對0至5歲幼兒教育及照顧，提出擴大發放育兒津貼等3大對策。有地方政府大嘆又是「中央開支票，地方埋單」，但行政院發言人徐國勇今天澄清，不但不會增加地方政府負擔，甚至因為部分事項由中央接手來做，反而會減輕地方政府負擔。

行政院昨天針對0到5歲幼兒教育及照顧，提出3大對策，包括增設公共化幼兒園、私幼私托「準公共化」，以及擴大發放育兒津貼。行政院預估，明年8月起，中央政府每年度將編列382.84億元經費，包括衛福部每年143.84億元、教育部239億元。

中央政策一出，傳出各地都愁「編不出預算」。但徐國勇今天在行政院會後記者會表示，所謂地方政府會增加經費負擔，是錯誤的訊息。

徐國勇表示，包括「準公共化」及擴大育兒津貼，都是中央政府負擔，而且，現在有些地方在做的，中央會接手來做，這樣反而會讓地方政府減少負擔。

徐國勇還解釋，「公托」是針對0到2歲，「公幼」是針對2到5歲，政府除了增加公托名額、建置私托的「準公共化」，但也擴大發放育兒津貼，來補公托、私托的不足，並尊重家長的選擇，讓家長可以「二擇一」，選擇在家照顧（符合「排富」等條件可領育兒津貼），或者，接受公共或準公共的托幼服務。

至於婦女團體質疑「準公共化」有圖利私托或私幼之嫌，行政院長賴清德昨天已表示，「婦女團體顯然是誤會了」，行政院是尊重家長的選擇，公共化與非營利的幼兒園都持續在推動，但為了整體提升教保人員的薪資及幼兒教育品質等目標，所以納入「準公共化」的政策，並不是婦女團體擔心的會停止公共化與非營利的幼兒園計畫。

政務委員林萬億也澄清說，這項政策除了降低家長育兒成本，也在改善教保服務人員薪資、確保服務品質，這也是婦女團體一再提醒政府要做的；如果幼兒入園率提高，則婦女因為生育被迫離職的機率也會降低。

林萬億強調，3大對策的第1項就是加速公共化、增設公共化幼兒園，但有設備、場地等限制，不可能一步到位，因此必須善用這些私幼、私托，透過公私協力，達到「準公共化」，除了設施跟公共化接近，價格也因政府的補貼，與公立或非營利的托嬰中心、幼兒園接近。