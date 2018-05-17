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好消息！跳傘墜地上兵復原良好 昏迷指數回到8分暫無須開刀

政院推動行政區劃法 南市：都怪馬英九不好

2018-05-17 12:18聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

針對行政院推動行政區劃法，讓縣市有調整鄉鎮行政區的權利，台南市是目前六都當中行政區最多的，台南市民政局局長陳宗彥表示，「 這都要怪馬英九」，表示相關法令早在縣市合併時就應該通過，卻拖到現在，讓台南市無法做有效行政區調整。

他表示，台南市希望相關法令能夠盡速通過。

他指出，台南市在縣市合併升格後，一直希望進行行政區的調整，議員也都相當支持，但因為沒有法源，至今遲遲無法進行。

他表示，合併升格後包括財政收支劃分法、公債法及行政區劃法，都應該一併通過修正， 但是馬英九政府時卻遲遲沒有通過，至今只有公債法完成。

縣市合併馬英九財政收支劃分法

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