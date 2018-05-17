親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
傘兵預演傳意外
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
政府搶救少子化
振興國旅救觀光
小英執政兩周年
馬洩密案判有罪
政治
軍事
綜合

良民虐殺？美軍責任：濟州島屠殺的記憶鬥爭

台生代表柏克萊工學院畢業致詞 手上拿湯匙幹嘛？

八百壯士聲請釋憲 希望大法官接受年改釋憲案

2018-05-17 10:49聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

反年改退伍軍人團體八百壯士，上午與國民黨立委共同舉行記者會，宣布已獲國親38位立委連署，將對軍公教的年金改革法案提出釋憲。八百壯士副指揮官吳斯懷表示，希望大法官要保持中立的態度，接受軍公教年改的釋憲案，一起來維護司法的公正性。

國民黨團書記長李彥秀呼籲大法官，要摒除政黨的意識形態，接受少數立委提出的軍公教年改釋憲案申請。

反年改退伍軍人團體八百壯士，上午與國民黨立委共同舉行記者會，宣布已獲國親38位立...
反年改退伍軍人團體八百壯士，上午與國民黨立委共同舉行記者會，宣布已獲國親38位立委連署，將對軍公教的年金改革法案提出釋憲。記者胡經周／攝影
分享
國民黨團書記長李彥秀呼籲大法官，要摒除政黨的意識形態，接受少數立委提出的軍公教年...
國民黨團書記長李彥秀呼籲大法官，要摒除政黨的意識形態，接受少數立委提出的軍公教年改釋憲案申請。記者胡經周／攝影
分享

軍公教釋憲大法官

相關新聞

美上百眾議員齊發聲 促世衛邀台灣參加WHA

2018-05-17 05:02

政院通過行政區劃法 高思博：犧牲偏鄉

2018-05-17 11:04

避免私托巧立名目漲價 衛福部：增修名目要衛生局核准

2018-05-17 10:59

吳釗燮：和多明尼加雙邊撤館事宜 月底處理完畢

2018-05-17 10:31

影／八百壯士聲請釋憲 國民黨等38位立委齊聲援

2018-05-17 10:26

扁聯會發起不公布319結果 不投民進黨活動

2018-05-17 10:06

吳釗燮：和巴拉圭沒有斷交危機

2018-05-17 10:06

【重磅快評】黨鞭說「不要再弄了」 從挺同看政客騙術

2018-05-17 10:03

總統是否出訪巴拉圭 外交部：還在規劃

2018-05-17 09:52

「花媽」也整形過？12年前原始素顏照曝光

2018-05-17 09:00

扁護陳致中 抨邱太三未嚴守政治倫理、干預保外就醫

2018-05-17 08:00

政院啟動行政區重劃 清查國民黨白色恐怖檔案

2018-05-17 06:05

政院今通過草案 政治檔案將移歸國家

2018-05-17 00:41

榮民孤墳無人祭 蔡總統：不會忘記為國犧牲的人

2018-05-17 00:28

次長赴巴拉圭救火？外交部澄清

2018-05-17 00:23

黨職併公職溢領退休金 810前要還

2018-05-17 00:21

陳時中19日赴日內瓦 「台灣打的是憤怒牌」

2018-05-17 00:17

買iPad貴一倍？盧秀燕：大有文章 金評中心：高規格

2018-05-16 20:45

被爆兼銀行獨董 民進黨立委許智傑立馬請辭

2018-05-16 19:51

前進WHA 陳時中：台灣沒有悲情牌只有憤怒牌

2018-05-16 16:48

「糾纏行為防制法」初審通過 騷擾別人最高判3年

2018-05-16 16:40

【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路　　

2018-05-16 16:25

民進黨支持婚姻平權？陳芳明：選舉到來就打回原形

2018-05-16 15:58

外交部：巴拉圭準總統邀蔡總統出席就職典禮 邦誼穩固

2018-05-16 15:51

月實質總薪資59K惹議 賴清德：片面或刻意解讀沒必要

2018-05-16 14:48

藍委：7、8成邦交國亮黃燈 外交部：台巴邦交穩定

2018-05-16 14:30

美議員示警：巴拉圭恐與台灣斷交

2018-05-16 14:28

政院記者會後被問是否下台 吳茂昆：今天不講

2018-05-16 13:24

警力缺很大 內政部次長：到明年就沒缺額問題

2018-05-16 11:58

衛福部今組世衛行動團 將赴日內瓦辦5大周邊論壇

2018-05-16 10:43

持中華民國護照被拒是「國際現實」 包正豪：覺青刷存在感

2018-05-16 10:41

瓦斯公司董座自評特優領百萬獎金 退輔會：不違法但「不好看」

2018-05-16 10:25

巴拉圭恐斷交？ 綠委：應無立即危機

2018-05-16 09:38

傳巴拉圭恐與我斷交 江啟臣：外交部次長日前赴巴救火

2018-05-16 09:36

美議員爆我國與巴拉圭恐斷交？ 外交部：邦誼穩固

2018-05-16 09:12

遭質疑行政不中立 孫大千：蘇貞昌陷陳菊於不義

2018-05-16 09:07

賴揆頻端牛肉 扁：小確幸當做功德但功德不等於選票

2018-05-16 08:33

部落客參觀聯合國紐約總部 拿中華民國護照換證遭拒

2018-05-16 07:53

邱毅：洩密案只是突破法官心理障礙 主菜是三中案

2018-05-16 07:13
看更多

熱門文章

影音曝光！漢光演習預演出意外 傘兵傘纏繞墜地搶救中

2018-05-17 07:41

與柯文哲正式說分手？民進黨：啟動徵召程序

2018-05-16 13:03

買iPad貴一倍？盧秀燕：大有文章 金評中心：高規格

2018-05-16 20:45

北市長選舉三足鼎立 他預估很可能「藍天再現」

2018-05-16 19:33

柯綠分手綠官員何去何從？ 李文英證實：已請辭

2018-05-16 14:48

新北機車汙染大於深澳電廠 宅神：陳菊對新北開戰？

2018-05-16 12:17

蔡英文屢問柯文哲台灣價值 陳芳明：刁難的傲慢

2018-05-17 06:24

陳菊指新北機車全台最多 新北：千人機車數高雄最高

2018-05-16 11:40

影╱悚！傘兵墜落地面畫面曝光 民眾手機錄影直擊

2018-05-17 09:36

姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

2018-05-16 18:05

民進黨北市啟動徵召 賴清德、陳菊列評估範圍

2018-05-16 14:10

自己人分裂就該敗？看馬英九當年怎麼打下陳水扁

2018-05-17 08:00

砸4000萬補助國旅 網友不領情：選舉到了大灑幣買票

2018-05-16 14:32

前「馬英九團隊」恐「落馬」？羅智強為理念最後衝刺

2018-05-17 05:46

陳菊機車污染說 新北環保局：沒專業也要做功課

2018-05-16 16:26

爸媽必看！ 全台生產、育兒津貼比一比

2018-05-16 17:12

綠柯分手 呂秀蓮也喊出「兩岸一家親」…

2018-05-16 17:28

共軍現代級艦上周繞台 距離最近僅30海里

2018-05-16 23:03

【重磅快評】毀柯、擋朱 看蔡英文如何鋪2020之路　　

2018-05-16 16:25

柯文哲：不敢揣測為何會成藍綠共同敵人

2018-05-17 00:15

因應少子化…政院擴大育兒津貼 0到4歲年領3萬

2018-05-16 11:12

新竹市議長謝文進 決心打一場超越勝負的選戰

2018-05-16 18:37

政院記者會後被問是否下台 吳茂昆：今天不講

2018-05-16 13:24

選舉年政院端牛肉 育兒津貼擴大發放到4歲

2018-05-16 12:02

老兵孤墳無人掃 蔡英文：不會忘記為國犧牲的人

2018-05-16 18:06

民進黨民調：蔡英文滿意度41.7％、不滿意度48.4％

2018-05-16 11:32

陳菊批新北機車汙染超過深澳 周錫瑋：花媽不要再機車

2018-05-16 20:36

航特上兵跳傘意外墜千呎 命危開刀急救中

2018-05-17 08:23

育兒津貼0-4歲 老三加碼至3500元

2018-05-16 14:33

蔡正元：讓大家見識一下民進黨自提人選有多厲害？

2018-05-16 15:12

馬英九洩密案被判有罪 藍委：那蔡英文呢？

2018-05-16 13:07

漢光預演運輸機來回發巨響 台中人驚醒「要打仗？」

2018-05-17 08:24

柯綠決裂？ 蘇煥智：柯文哲將陷入危機

2018-05-16 13:07

綠柯分手 陳景峻：全盤確定後再說明去向

2018-05-16 19:51

【重磅快評】北市三強鼎立 國民黨找回選民信任是正辦

2018-05-17 08:05

民進黨選對會決定自推人選 丁守中：我的對手是柯文哲

2018-05-16 13:03

選對會不禮讓柯文哲 周日已到官邸向小英報告

2018-05-16 22:47

窮縣跳腳… 育兒津貼愁錢 盼中央全額補助

2018-05-17 00:46

被爆兼銀行獨董 民進黨立委許智傑立馬請辭

2018-05-16 19:51

冷眼集／綠柯終須一戰 選戰思維也要變

2018-05-17 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top