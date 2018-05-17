八百壯士聲請釋憲 希望大法官接受年改釋憲案

2018-05-17 10:49 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



反年改退伍軍人團體八百壯士，上午與國民黨立委共同舉行記者會，宣布已獲國親38位立委連署，將對軍公教的年金改革法案提出釋憲。八百壯士副指揮官吳斯懷表示，希望大法官要保持中立的態度，接受軍公教年改的釋憲案，一起來維護司法的公正性。