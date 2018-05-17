政院啟動行政區重劃 清查國民黨白色恐怖檔案

2018-05-17 06:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院會今天由衛福部報告「長期照顧十年計畫2.0推動成效」、國發會報告「法規鬆綁推動成果」。法案部分，將討論「行政區劃法」草案、「政治檔案條例」草案、「全民防衛動員準備法」修正草案及「無人載具科技創新實驗條例」草案。

其中，「行政區劃法」草案已經推動一、二十年，草案也在歷屆立法院多次進出，如今又出現立法的一道曙光。

行政院長賴清德去年底在年終記者會宣示，今年將啟動研議台灣行政區重劃。賴清德日前表示，為了均衡城鄉發展，行政院提出３項工作目標，其中之一就是推動「行政區劃法」，但此法並非為縣市合併，而是因部分鄉鎮人口少於一萬人且不斷減少，提供縣市長調整縣市的鄉鎮或行政區，讓經營治理更有效率。

另外，「促進轉型正義委員會」本月下旬就要掛牌運作，「政治檔案條例草案」被視為促轉條例的重要配套法案，草案明定政府機關應於條例施行日起6個月內，完成政治檔案的清查，政黨、附隨組織及黨營機構持有的政治檔案，經「促轉會」審定為國家檔案者，應移歸國發會檔案管理局管理。

促轉條例已規定，「政黨、附隨組織或黨營機構移歸政治檔案以原件為原則」，「政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將促轉會審定之政治檔案移歸為國家檔案者，處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰」。

政院官員表示，這項草案將為徵集國民黨黨史館所持有的白色恐怖時期與二二八事件等重要檔案取得法源。

至於經濟部所擬「無人載具科技創新實驗條例」草案，則是著眼於近年來各式無人載具科技與相關創新應用蓬勃發展，已勾勒出下個世代智慧交通運輸樣貌，也對各國現行法規環境與監理機制帶來衝擊與挑戰。

為推動我國與世界各國無人載具科技發展齊頭並進，並援引金融科技發展與創新實驗條例的「監理沙盒」精神，賦予產學研各界於實際場域進行無人載具科技、服務及營運模式的創新實驗時，能夠在特定範圍及條件下，透過法律暫行排除相關監理規範，藉此彈性空間，鼓勵產學研各界投入無人載具科技的研究發展與創新應用，以促進產業技術及創新服務發展，並奠定我國次世代智慧交通運輸的厚實基礎。