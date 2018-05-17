陳時中19日赴日內瓦 「台灣打的是憤怒牌」

2018-05-17 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



世界衛生大會今年仍未發給我邀請函，衛福部長陳時中十九日仍將率領世衛行動團，前往瑞士日內瓦為台灣發聲。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 雖然沒有收到世界衛生大會（ＷＨＡ）邀請函，衛福部長陳時中還是預計十九日凌晨率領「世衛行動團」，前往瑞士日內瓦為台灣發聲。大陸國台辦日前批評台灣拒絕承認九二共識，所以拿不到ＷＨＡ邀請函，呼籲台灣「別打悲情牌」。陳時中對此回應，台灣沒有打悲情牌，打的是憤怒牌。

衛福部昨天舉行ＷＨＡ行前記者會，陳時中批評世界衛生大會連續兩屆不願發給台灣邀請函，忽略台灣兩千三百萬人民健康，今年ＷＨＡ主題是「全民健康覆蓋率（ＵＨＣ）」，台灣施行健保多年，是最值得將健康覆蓋率的經驗分享全球。

ＷＨＡ將台灣拒之於門外，陳時中表示，台灣感到非常不滿與遺憾，台灣友邦今年會在ＷＨＡ會場中用更加強烈的字眼為台灣發聲。

陳時中表示，ＷＨＡ今年也針對所有世界衛生組織（ＷＨＯ）會員國，進行健康風險調查，指標超過八十分以上，就屬於優良，台灣不在會員國之中，也未做評比，但台灣自行依照ＷＨＡ計算方式，發現分數為八十五分，與日本、南韓、加拿大、新加坡等同一水準。

ＷＨＡ幹事長日前向全球表示，希望各國都能參加ＷＨＡ，外交部也立即表達抗議，批評「ＷＨＡ對各國盛情邀約，台灣的邀請函去哪裡了？」陳時中表示，去年在ＷＨＡ巧遇秘書長，今年若是再次巧遇，會直接問他今年為何遺漏台灣兩千三百萬人健康。