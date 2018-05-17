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黨職併公職溢領退休金 810前要還

2018-05-17 00:21聯合報 記者鄭媁、王寓中／台北報導

銓敘部昨天表示，黨職併工職溢領，須在八月十日前返還。 圖／聯合報系資料照片
銓敘部昨天表示，黨職併工職溢領，須在八月十日前返還。 圖／聯合報系資料照片
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「黨職併公職」溢領退休金問題，日前遭綠委質疑追討進度「抱蛋」。銓敘部昨天表示，退休（職）人員因採計社團年資溢領總金額約兩億一千九百萬元，依規定須在八月十日前返還，若未在期限內返還，將移請行政執行署強制執行。

立法院去年四月三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，規定一年內追討溢領退休金，期限日前屆滿，但銓敘部只算出約二百七十名「黨職併公職」人員，每年將共減發一千三百多萬元月退支領。

退休金立法院

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