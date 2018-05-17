次長赴巴拉圭救火？ 外交部澄清

2018-05-17 00:23 聯合報 記者鄭媁／台北報導



外交部次長劉德立。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美國參議員魯比歐日前在國會聽證會上點名，巴拉圭可能成為下一個與台灣斷交的國家，國民黨立委江啟臣更爆料指出，外交部次長劉德立近日才親赴巴拉圭「救火」。外交部昨天澄清表示，台巴邦誼穩固，劉德立則稱赴巴國是祝賀好友阿布鐸當選新任總統，阿布鐸還寫親筆信邀請蔡英文總統出席八月十五日巴國總統就職典禮。

魯比歐在聽證會上指出，巴拿馬、多明尼加在中國壓力下和台灣斷交，他要提醒美國政府該關注中國強權的野心擴張，並點名台灣友邦巴拉圭恐將失守。江啟臣昨天則透露，由於多明尼加才剛斷交，劉德立確實在幾周前有到巴拉圭，而對於巴拉圭可能跟我國斷交一事，他也在之前就已聽說。據他了解，目前巴拉圭在外交部還屬於「黃燈」警告，並沒有到紅燈警戒。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮，赴立法院報告「兩岸競爭下，我邦交國維穩與參與國際組織之戰略」，預期台巴邦交將成為話題焦點。

巴拉圭大選甫落幕，劉德立在本月五日至九日前往巴國，代蔡總統向阿布鐸轉達祝賀當選的訊息，劉德立說，在我駐巴國大使周麟宴請阿布鐸時，阿布鐸親口表示「不要擔心我們（台巴）之間的友誼」；他並強調，台巴邦交是「穩定中求發展」，外交部有信心，台巴邦誼在既有的良好基礎下，會愈來愈好。